https://ria.ru/20220626/khristos-1797970915.html

"Много споров". Какие свидетельства об Иисусе Христе сохранились

"Много споров". Какие свидетельства об Иисусе Христе сохранились - РИА Новости, 26.06.2022

"Много споров". Какие свидетельства об Иисусе Христе сохранились

В мире великое множество реликвий, приписываемых Иисусу Христу, — крест, гвозди, погребальная плащаница. И о них всегда спорят: какие настоящие, а какие —... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T08:00

2022-06-26T08:00

2022-06-26T08:10

религия

испания

иерусалим

овьедо

оксфордский университет

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Никита Бизин. В мире великое множество реликвий, приписываемых Иисусу Христу, — крест, гвозди, погребальная плащаница. И о них всегда спорят: какие настоящие, а какие — подделки. О том, как проверяют подлинность, — в материале РИА Новости.Крест ГосподеньСвидетельства земной жизни Христа искали уже в первые века нашей эры. Первую экспедицию снарядила в 326-м Елена, мать императора Константина. Она отправилась на Святую землю за Крестом Господним.Задача не из легких. За прошедшие три столетия в Иерусалиме не осталось никого, кто бы знал, где святыня. Ведь во II веке римляне, подавляя иудейское восстание, разрушили город до основания, а жителей выгнали. Но один человек все-таки нашелся.Согласно легенде, его звали Иуда. Сперва он не хотел говорить, где реликвия, но затем все же признался. В указанном месте обнаружили не один, а три креста. Неудивительно, ведь Иисус — не единственный, кого казнили в пятницу перед иудейским праздником Пасхи. Тогда же распяли и двух разбойников.Как гласит церковное предание, по совету иерусалимского епископа каждый из найденных крестов приложили к тяжелобольной женщине. От прикосновения к тому, на котором был распят Господь, она исцелилась.Обретенную реликвию поделили пополам — часть оставили в Иерусалиме, а часть Елена забрала в Константинополь. История иерусалимского фрагмента обрывается в 1187-м. Крестоносцы взяли святыню на битву с армией султана Саладина. Рыцарей разгромили, а Крест таинственным образом исчез. Лишь в одном манускрипте говорится, что его спрятали где-то в Дамаске.Недолго пролежал фрагмент и в Константинополе. В 1204-м город захватили западноевропейские рыцари. Большинство святынь увезли с собой. По всей видимости, Крест Господень — в их числе. А в Европе его разделили на части. Наиболее крупные фрагменты теперь хранятся в Риме, Париже, в Испании и на Афоне.Что интересно, специалисты не сомневаются в подлинности этих частей. Их история прослеживается довольно четко, а это для ученых — главный критерий.Туринская плащаницаВ том же 1204-м из византийской столицы вывезли другую не менее важную святыню — Туринскую плащаницу. Следующие 150 лет в хрониках о ней не упоминали. Лишь в 1353-м реликвию выставили для поклонения во французском Лире, а через десять лет перевезли в итальянский Турин.Любопытно, но долгое время о плащанице большинство католиков не знало. До тех пор, пока ученые не начали спорить о ее подлинности.В 1898-м фотограф-любитель Секондо Пиа запечатлел артефакт. Проявляя пленку, разглядел на негативе изображение человека со следами многочисленных увечий. На ткани их почти не было видно, поэтому открытие итальянца произвело фурор.Спустя несколько десятилетий интерес подогрели выводы физиков: тело человека отпечаталось на полотне из-за мощнейшего источника энергии, сравнимого с ядерной бомбой. Это согласуется с церковным преданием о воскресении Христа — в этот момент пещеру с его телом заполнил ослепительный свет.Важной задачей было определить возраст ткани. В конце 1980-х ученые из Оксфордского университета, Университета Аризоны и Швейцарского федерального технологического института взяли четыре образца для радиоуглеродного анализа. Выяснилось, что их возраст — между 1260 и 1390 годами.Казалось, точка поставлена: плащаница — подделка. Но научное сообщество смутило то, что для анализа брали образцы по краям. Ведь известно, что полотно пару раз реставрировали после сильных пожаров. Вполне возможно, это и была ткань XIV века."Вдобавок расчеты с таким материалом гораздо неопределеннее, чем с твердыми образцами (например, костью), из-за большей подверженности текстиля воздействию внешних агентов (бактерии, плесень). А из исторических хроник мы знаем, что реликвию далеко не всегда хранили в чистоте", — объяснял в беседе с журналистами руководитель исследовательской группы Паоло Ди Лаццаро.Именно поэтому ученые из университета в Падуе изучили образцы ДНК, которые остались на плащанице. Обнаружили пыльцу некоторых видов, растущих только на Ближнем Востоке. А специалисты из Швейцарии исследовали узор туринского полотна."Сравнив взятый из плащаницы образец с аналогичными древними нитями, мы пришли к выводу, что реликвию создали почти в то же время, что и полотна из Масады, датируемые I веком", — рассказывает профессор Института кристаллографии в Бари Фрид Каро.Плат ВероникиУпоминаний о другой святыне — плате Вероники — нет ни в одном Евангелии. Зато сохранилась легенда VII века.Среди множества людей, сопровождавших Христа на Голгофу, была жительница Иерусалима по имени Береника (Вероника в латинской традиции). Увидев, что Господь упал под тяжестью креста, она сняла с головы платок и подала Иисусу, чтобы тот вытер с лица кровь и пот. На полотне чудесным образом отпечатался божественный лик. Этой же тканью затем накрыли лицо распятого.Считается, что плат хранится в соборе Святого Петра. Но проверить его подлинность невозможно — с XVII века полотно запретили публично демонстрировать. Поэтому у ватиканского артефакта появился конкурент. По одной из версий, плат Вероники находится в кафедральном соборе города Овьедо (Испания).Предание, записанное местным епископом XII века, гласит: в 614-м, спасаясь от персидского завоевания, христиане вывезли святыню из Иерусалима в Испанию. В XX столетии ученые решили проверить легенду.В 1989-м сударь (в переводе с латинского — "платок для вытирания пота с лица") из Овьедо тщательно изучили. Причем анализ проводила та же команда, что исследовала Туринскую плащаницу. Оказалось, между двумя реликвиями есть связь."Мы обнаружили на образцах ткани пыльцу растений. Два из них растут только в Палестине, а остальные — в Северной Африке и Испании. Например, один из видов чертополоха есть на сравнительно небольшой территории между Ливаном и Иерусалимом", — говорит швейцарский ботаник и криминалист Макс Фрей.А ученые из Испанского центра исследователей плащаницы сумели восстановить картину смерти человека, чье лицо покрывала хранящаяся в Испании ткань."Анализ коричневых пятен на материале свидетельствует, что человек находился в вертикальном положении с поднятыми руками. Голова в момент смерти была наклонена вперед, подбородок практически лежал на груди. В таком положении в легких скапливается плевральная жидкость. Постепенно наступает смерть от удушья. После, когда тело двигают, плевральная жидкость вытекает через ноздри. Следы такого типа и видны на сударе", — объясняет руководитель исследования, патологоанатом Хосе Виллалайн.По его словам, опираясь на эти данные, ткань из Овьедо можно считать подлинным Платом Вероники. Впрочем, ученые подчеркивают: для полной уверенности необходимы более тщательные исследования.

https://ria.ru/20220508/potomki-1787281344.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

испания, иерусалим, овьедо, оксфордский университет, аналитика - религия и мировоззрение