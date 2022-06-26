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Белорусско-российский форум регионов пройдет в Гродно

Белорусско-российский форум регионов пройдет в Гродно - РИА Новости, 27.06.2022

Белорусско-российский форум регионов пройдет в Гродно

Более половины от числа субъектов РФ примут участие в белорусско-российском форуме регионов, который пройдет в Гродно с 30 июня по 1 июля, сообщила спикер... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-26T20:10

2022-06-26T20:10

2022-06-27T11:47

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

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МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Более половины от числа субъектов РФ примут участие в белорусско-российском форуме регионов, который пройдет в Гродно с 30 июня по 1 июля, сообщила спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова."Нет такого региона, который был бы неперспективным для сотрудничества. Мы планируем, что на этом форуме будут участвовать более половины субъектов РФ", - сказала Кочанова в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.Она отметила, что география сотрудничества Белоруссии с регионами РФ достаточно широкая."Мне кажется, сегодня нет такого региона в России, с которым не сотрудничала бы наша страна. Очень много желающих поучаствовать в нашем форуме. До сих пор идут предложения. Буквально сейчас я расписывала почту, идут и идут предложения с просьбой поучаствовать в нашем форуме", - подчеркнула Кочанова.Она заявила, что форум регионов Белоруссии и России набирает обороты с каждым годом.По ее словам, вопросов, которые будут обсуждать в рамках мероприятий форума, достаточно много, прежде всего это подведение итогов, решений предыдущего форума."Вопросы, которые будут рассматриваться, очень актуальные. Мы понимаем: мир поменялся, жизнь поменялась. Сейчас как никогда нам важно сотрудничество с Российской Федерацией. Так было всегда, это наш стратегический партнер во всех отношениях, в этом нет никакого сомнения. Но сейчас это приобретает особую значимость", - констатировала Кочанова.

https://ria.ru/20220620/integratsiya-1796811107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия