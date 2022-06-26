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Белорусско-российский форум регионов пройдет в Гродно - РИА Новости, 27.06.2022
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Белорусско-российский форум регионов пройдет в Гродно
Белорусско-российский форум регионов пройдет в Гродно - РИА Новости, 27.06.2022
Белорусско-российский форум регионов пройдет в Гродно
Более половины от числа субъектов РФ примут участие в белорусско-российском форуме регионов, который пройдет в Гродно с 30 июня по 1 июля, сообщила спикер... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-26T20:10
2022-06-27T11:47
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
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МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Более половины от числа субъектов РФ примут участие в белорусско-российском форуме регионов, который пройдет в Гродно с 30 июня по 1 июля, сообщила спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова."Нет такого региона, который был бы неперспективным для сотрудничества. Мы планируем, что на этом форуме будут участвовать более половины субъектов РФ", - сказала Кочанова в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.Она отметила, что география сотрудничества Белоруссии с регионами РФ достаточно широкая."Мне кажется, сегодня нет такого региона в России, с которым не сотрудничала бы наша страна. Очень много желающих поучаствовать в нашем форуме. До сих пор идут предложения. Буквально сейчас я расписывала почту, идут и идут предложения с просьбой поучаствовать в нашем форуме", - подчеркнула Кочанова.Она заявила, что форум регионов Белоруссии и России набирает обороты с каждым годом.По ее словам, вопросов, которые будут обсуждать в рамках мероприятий форума, достаточно много, прежде всего это подведение итогов, решений предыдущего форума."Вопросы, которые будут рассматриваться, очень актуальные. Мы понимаем: мир поменялся, жизнь поменялась. Сейчас как никогда нам важно сотрудничество с Российской Федерацией. Так было всегда, это наш стратегический партнер во всех отношениях, в этом нет никакого сомнения. Но сейчас это приобретает особую значимость", - констатировала Кочанова.
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белоруссия, россия
20:10 26.06.2022 (обновлено: 11:47 27.06.2022)
 

Белорусско-российский форум регионов пройдет в Гродно

CC BY-SA 4.0 / Fczarnowski / Hrodna (Grodno), located on the Neman River / Cropped imageГродно, Белоруссия
Гродно, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Fczarnowski / Hrodna (Grodno), located on the Neman River / Cropped image
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МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Более половины от числа субъектов РФ примут участие в белорусско-российском форуме регионов, который пройдет в Гродно с 30 июня по 1 июля, сообщила спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова.
"Нет такого региона, который был бы неперспективным для сотрудничества. Мы планируем, что на этом форуме будут участвовать более половины субъектов РФ", - сказала Кочанова в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
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Она отметила, что география сотрудничества Белоруссии с регионами РФ достаточно широкая.
"Мне кажется, сегодня нет такого региона в России, с которым не сотрудничала бы наша страна. Очень много желающих поучаствовать в нашем форуме. До сих пор идут предложения. Буквально сейчас я расписывала почту, идут и идут предложения с просьбой поучаствовать в нашем форуме", - подчеркнула Кочанова.
Она заявила, что форум регионов Белоруссии и России набирает обороты с каждым годом.
"Особенности этого форума прежде всего в том, что он будет проводиться в режиме реальном. Нам наконец-то та ситуация, которая складывалась с ковид-инфекцией, поможет просто встретиться в реальном времени и поговорить со своими коллегами, потому что два года мы эти форумы проводили в режиме онлайн. Мы их не отменяли, несмотря на неблагоприятные условия. Мы их проводили, и от этого значимость не уменьшалась нисколько", - заметила спикер верхней палаты парламента.
По ее словам, вопросов, которые будут обсуждать в рамках мероприятий форума, достаточно много, прежде всего это подведение итогов, решений предыдущего форума.
"Вопросы, которые будут рассматриваться, очень актуальные. Мы понимаем: мир поменялся, жизнь поменялась. Сейчас как никогда нам важно сотрудничество с Российской Федерацией. Так было всегда, это наш стратегический партнер во всех отношениях, в этом нет никакого сомнения. Но сейчас это приобретает особую значимость", - констатировала Кочанова.
 
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