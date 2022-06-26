https://ria.ru/20220626/ekonomiya-1798170006.html

Французов призвали срочно начать экономить на свете и отоплении

Французов призвали срочно начать экономить на свете и отоплении - РИА Новости, 26.06.2022

Французов призвали срочно начать экономить на свете и отоплении

Ведущие французские энергетические компании — Engie, EDF и TotalEnergies — обеспокоены стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T06:40

2022-06-26T06:40

2022-06-26T16:06

франция

россия

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природный газ

нефть

электричество

в мире

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Ведущие французские энергетические компании — Engie, EDF и TotalEnergies — обеспокоены стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России. Об этом сообщило издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на соответствующее открытое письмо.Послание содержит призыв к населению и бизнесу "немедленно" ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов.Энергетический кризис, как утверждается, может стать серьезной угрозой для социального и политического единства Франции.Ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что импорт российского газа сократился, но не остановлен.Министр экономики Германии Роберт Хабек, в свою очередь, призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. По его словам, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности.Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо. В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

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франция, россия, германия, природный газ, нефть, электричество, в мире