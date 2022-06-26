https://ria.ru/20220626/donbass-1798249507.html

После обстрела украинскими войсками Гольмовского погибла женщина

После обстрела украинскими войсками Гольмовского погибла женщина - РИА Новости, 26.06.2022

После обстрела украинскими войсками Гольмовского погибла женщина

Мирная жительница, ранее пострадавшая при обстреле украинскими войсками горловского поселка городского типа Гольмовский, погибла, сообщает мэр Горловки Иван... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T17:46

2022-06-26T17:46

2022-06-26T17:46

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

донецкая народная республика

стирол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Мирная жительница, ранее пострадавшая при обстреле украинскими войсками горловского поселка городского типа Гольмовский, погибла, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.Ранее мэр города сообщил о ранении семи мирных жителей Горловки."К величайшему сожалению, жительница посёлка Гольмовского Л. Т. К. 1955 года рождения, получившая ранения вследствие сегодняшнего обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), скончалась", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.Также он отметил, что пострадал еще один мирный житель Гольмовского.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220626/donbass-1798229071.html

https://ria.ru/20220626/kremennaya-1798218464.html

горловка

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол