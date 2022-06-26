https://ria.ru/20220626/donbass-1798249507.html
После обстрела украинскими войсками Гольмовского погибла женщина
После обстрела украинскими войсками Гольмовского погибла женщина - РИА Новости, 26.06.2022
После обстрела украинскими войсками Гольмовского погибла женщина
Мирная жительница, ранее пострадавшая при обстреле украинскими войсками горловского поселка городского типа Гольмовский, погибла, сообщает мэр Горловки Иван... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T17:46
2022-06-26T17:46
2022-06-26T17:46
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Мирная жительница, ранее пострадавшая при обстреле украинскими войсками горловского поселка городского типа Гольмовский, погибла, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.Ранее мэр города сообщил о ранении семи мирных жителей Горловки."К величайшему сожалению, жительница посёлка Гольмовского Л. Т. К. 1955 года рождения, получившая ранения вследствие сегодняшнего обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), скончалась", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.Также он отметил, что пострадал еще один мирный житель Гольмовского.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220626/donbass-1798229071.html
https://ria.ru/20220626/kremennaya-1798218464.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол
После обстрела украинскими войсками Гольмовского погибла женщина
Мэр Горловки Приходько: после обстрела украинскими войсками Гольмовского погибла женщина