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После обстрела украинскими войсками Гольмовского погибла женщина - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/donbass-1798249507.html
После обстрела украинскими войсками Гольмовского погибла женщина
После обстрела украинскими войсками Гольмовского погибла женщина - РИА Новости, 26.06.2022
После обстрела украинскими войсками Гольмовского погибла женщина
Мирная жительница, ранее пострадавшая при обстреле украинскими войсками горловского поселка городского типа Гольмовский, погибла, сообщает мэр Горловки Иван... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T17:46
2022-06-26T17:46
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Мирная жительница, ранее пострадавшая при обстреле украинскими войсками горловского поселка городского типа Гольмовский, погибла, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.Ранее мэр города сообщил о ранении семи мирных жителей Горловки."К величайшему сожалению, жительница посёлка Гольмовского Л. Т. К. 1955 года рождения, получившая ранения вследствие сегодняшнего обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), скончалась", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.Также он отметил, что пострадал еще один мирный житель Гольмовского.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220626/donbass-1798229071.html
https://ria.ru/20220626/kremennaya-1798218464.html
горловка
украина
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол
17:46 26.06.2022
 
После обстрела украинскими войсками Гольмовского погибла женщина

Мэр Горловки Приходько: после обстрела украинскими войсками Гольмовского погибла женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Мирная жительница, ранее пострадавшая при обстреле украинскими войсками горловского поселка городского типа Гольмовский, погибла, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.
Ранее мэр города сообщил о ранении семи мирных жителей Горловки.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 15:24Специальная военная операция на Украине
При обстреле Горловки и Гольмовского со стороны ВСУ ранены пять человек
"К величайшему сожалению, жительница посёлка Гольмовского Л. Т. К. 1955 года рождения, получившая ранения вследствие сегодняшнего обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), скончалась", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Также он отметил, что пострадал еще один мирный житель Гольмовского.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 13:55Специальная военная операция на Украине
При обстреле Кременной в ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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