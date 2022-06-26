https://ria.ru/20220626/donbass-1798210692.html

Украинские войска вновь обстреляли Горловку

Украинские войска вновь обстреляли Горловку - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска вновь обстреляли Горловку

Украинские войска вновь обстреляли Горловку, выпустив еще четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T12:54

2022-06-26T12:54

2022-06-26T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Горловку, выпустив еще четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в воскресенье представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух обстрелах Горловки снарядами калибром 122 и 152 миллиметра.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220626/donbass-1798184980.html

https://ria.ru/20220626/obstrely-1798178194.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол