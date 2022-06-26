https://ria.ru/20220626/akvapark-1798241049.html
В аквапарке под Волгоградом погиб подросток
В аквапарке под Волгоградом погиб подросток - РИА Новости, 26.06.2022
В аквапарке под Волгоградом погиб подросток
Подросток погиб в аквапарке в Волжском Волгоградской области, скатившись с горки, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T16:44
2022-06-26T16:44
2022-06-26T16:44
следственный комитет россии (ск рф)
волжский
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 26 июн - РИА Новости. Подросток погиб в аквапарке в Волжском Волгоградской области, скатившись с горки, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.По информации ведомства, в воскресенье семья из Астрахани приехала в аквапарк в Волжском. Тринадцатилетний мальчик отпросился у родителей скатиться с одной из горок, на спуске его должен был встречать отец, но подросток пошел на другую горку.Отмечается, что после гибели ребенка СК возбудил дело по статье "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека".
https://ria.ru/20220619/podrostok-1796627154.html
волжский
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следственный комитет россии (ск рф), волжский, происшествия, волгоградская область
В аквапарке под Волгоградом погиб подросток
В аквапарке под Волгоградом погиб тринадцатилетний мальчик, скатившись с горки