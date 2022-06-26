Рейтинг@Mail.ru
В аквапарке под Волгоградом погиб подросток - РИА Новости, 26.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220626/akvapark-1798241049.html
В аквапарке под Волгоградом погиб подросток
В аквапарке под Волгоградом погиб подросток - РИА Новости, 26.06.2022
В аквапарке под Волгоградом погиб подросток
Подросток погиб в аквапарке в Волжском Волгоградской области, скатившись с горки, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T16:44
2022-06-26T16:44
следственный комитет россии (ск рф)
волжский
происшествия
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156372/74/1563727480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8deefbafe2731a8c701d2dac22c05934.jpg
ВОЛГОГРАД, 26 июн - РИА Новости. Подросток погиб в аквапарке в Волжском Волгоградской области, скатившись с горки, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.По информации ведомства, в воскресенье семья из Астрахани приехала в аквапарк в Волжском. Тринадцатилетний мальчик отпросился у родителей скатиться с одной из горок, на спуске его должен был встречать отец, но подросток пошел на другую горку.Отмечается, что после гибели ребенка СК возбудил дело по статье "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека".
https://ria.ru/20220619/podrostok-1796627154.html
волжский
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156372/74/1563727480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b010c0ce64b9f156ecc288be3d47337c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), волжский, происшествия, волгоградская область
16:44 26.06.2022
 
В аквапарке под Волгоградом погиб подросток

В аквапарке под Волгоградом погиб тринадцатилетний мальчик, скатившись с горки

© Depositphotos / Maxim PetrichukАквапарк
Аквапарк - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© Depositphotos / Maxim Petrichuk
Аквапарк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 26 июн - РИА Новости. Подросток погиб в аквапарке в Волжском Волгоградской области, скатившись с горки, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, в воскресенье семья из Астрахани приехала в аквапарк в Волжском. Тринадцатилетний мальчик отпросился у родителей скатиться с одной из горок, на спуске его должен был встречать отец, но подросток пошел на другую горку.
"Спустя некоторое время мальчика обнаружили в бассейне без признаков жизни. Причиной его смерти явилась механическая асфиксия в результате утопления", - сообщили в СК.
Отмечается, что после гибели ребенка СК возбудил дело по статье "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Поезд на открытой после реконструкции станции Кокошкино Киевского направления МЖД - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 23:36
Подросток попал в больницу после поездки на крыше поезда в Москве
 
Следственный комитет России (СК РФ)ВолжскийПроисшествияВолгоградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала