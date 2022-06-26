https://ria.ru/20220626/aeratsiya-1798226382.html
Городские службы Москвы провели первую за день аэрацию
Городские службы Москвы провели первую за день аэрацию - РИА Новости, 26.06.2022
Городские службы Москвы провели первую за день аэрацию
Городские службы Москвы уже провели первую за день аэрацию, которая проводится путем распыления воды в воздухе, до конца дня эту процедуру повторят еще два... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T15:00
2022-06-26T15:00
2022-06-26T15:00
москва
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы уже провели первую за день аэрацию, которая проводится путем распыления воды в воздухе, до конца дня эту процедуру повторят еще два раза, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в настоящее время воздух в Москве раскалился до 29-31 градуса.Уточняется, что в ночное время – с 21.00 до 06.00 – провели полив зеленых насаждений: кустарников, деревьев, газонов и цветников."Как бы вы ни решили провести этот выходной день, помните о здоровье и берегите себя: пейте больше воды, надевайте головные уборы, старайтесь меньше времени проводить на солнце", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220619/pogoda-1796556663.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, общество, городское хозяйство москвы
Городские службы Москвы провели первую за день аэрацию
Городские службы Москвы провели первую за день аэрацию, помогающую охладить воздух