https://ria.ru/20220625/zaderzhanie-1798094046.html
В Свердловской области задержали подозреваемого в ранении девочки
В Свердловской области задержали подозреваемого в ранении девочки - РИА Новости, 25.06.2022
В Свердловской области задержали подозреваемого в ранении девочки
Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в ранении девочки в Свердловской области, им оказался 50-летний бульдозерист, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T15:31
2022-06-25T15:31
2022-06-25T16:17
происшествия
свердловская область
екатеринбург
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в ранении девочки в Свердловской области, им оказался 50-летний бульдозерист, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.Ранее сообщалось, что неизвестный ранил девочку в селе Нижняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области во время прогулки. По данным СМИ, девочке выстрелили в голову из травматического пистолета. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего."В результате был задержан гражданин, предположительно, причастный к противоправному деянию. Им оказался местный житель 1972 года рождения, подрабатывающий бульдозеристом. В палисаднике его частного дома участковые обнаружили гильзу, которая приобщена к материалам уголовного дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - рассказала Волк.Она добавила, что девочка 2011 года рождения была на вертолете доставлена в детскую больницу Екатеринбурга.22 июня 2022 года в селе Нижняя Синячиха неустановленное на тот момент лицо произвело выстрел из огнестрельного оружия в голову 10-летней девочке, которая вместе со своими друзьями играла у одного из домов на улице. В результате пострадавшей было причинено тяжёлое ранение."По факту случившегося СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ... Судом по ходатайству следователя СК в отношении мужчины избрана мера мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным СК, установили и допросили очевидцев случившегося. Следователи и оперативники в одном из частных дворов обнаружили гильзу. Отмечается, что судебная экспертиза доказала причастность мужчины к ранению девочки. Им оказался 49-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Кроме того, мужчине провели психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Он признался в содеянном.
https://ria.ru/20220623/devochka-1797506255.html
https://ria.ru/20220427/umvd-1785707398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, свердловская область, екатеринбург
15:31 25.06.2022 (обновлено: 16:17 25.06.2022)
В Свердловской области задержали подозреваемого в ранении девочки
В Свердловской области задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в ранении девочки
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в ранении девочки в Свердловской области, им оказался 50-летний бульдозерист, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что неизвестный ранил девочку в селе Нижняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области
во время прогулки. По данным СМИ, девочке выстрелили в голову из травматического пистолета. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.
"В результате был задержан гражданин, предположительно, причастный к противоправному деянию. Им оказался местный житель 1972 года рождения, подрабатывающий бульдозеристом. В палисаднике его частного дома участковые обнаружили гильзу, которая приобщена к материалам уголовного дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - рассказала Волк.
Она добавила, что девочка 2011 года рождения была на вертолете доставлена в детскую больницу Екатеринбурга
.
22 июня 2022 года в селе Нижняя Синячиха неустановленное на тот момент лицо произвело выстрел из огнестрельного оружия в голову 10-летней девочке, которая вместе со своими друзьями играла у одного из домов на улице. В результате пострадавшей было причинено тяжёлое ранение.
"По факту случившегося СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ... Судом по ходатайству следователя СК в отношении мужчины избрана мера мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении
.
По данным СК, установили и допросили очевидцев случившегося. Следователи и оперативники в одном из частных дворов обнаружили гильзу. Отмечается, что судебная экспертиза доказала причастность мужчины к ранению девочки. Им оказался 49-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Кроме того, мужчине провели психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Он признался в содеянном.