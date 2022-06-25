https://ria.ru/20220625/zaderzhanie-1798094046.html

В Свердловской области задержали подозреваемого в ранении девочки

В Свердловской области задержали подозреваемого в ранении девочки - РИА Новости, 25.06.2022

В Свердловской области задержали подозреваемого в ранении девочки

Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в ранении девочки в Свердловской области, им оказался 50-летний бульдозерист, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T15:31

2022-06-25T15:31

2022-06-25T16:17

происшествия

свердловская область

екатеринбург

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в ранении девочки в Свердловской области, им оказался 50-летний бульдозерист, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.Ранее сообщалось, что неизвестный ранил девочку в селе Нижняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области во время прогулки. По данным СМИ, девочке выстрелили в голову из травматического пистолета. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего."В результате был задержан гражданин, предположительно, причастный к противоправному деянию. Им оказался местный житель 1972 года рождения, подрабатывающий бульдозеристом. В палисаднике его частного дома участковые обнаружили гильзу, которая приобщена к материалам уголовного дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - рассказала Волк.Она добавила, что девочка 2011 года рождения была на вертолете доставлена в детскую больницу Екатеринбурга.22 июня 2022 года в селе Нижняя Синячиха неустановленное на тот момент лицо произвело выстрел из огнестрельного оружия в голову 10-летней девочке, которая вместе со своими друзьями играла у одного из домов на улице. В результате пострадавшей было причинено тяжёлое ранение."По факту случившегося СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ... Судом по ходатайству следователя СК в отношении мужчины избрана мера мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным СК, установили и допросили очевидцев случившегося. Следователи и оперативники в одном из частных дворов обнаружили гильзу. Отмечается, что судебная экспертиза доказала причастность мужчины к ранению девочки. Им оказался 49-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Кроме того, мужчине провели психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Он признался в содеянном.

https://ria.ru/20220623/devochka-1797506255.html

https://ria.ru/20220427/umvd-1785707398.html

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, свердловская область, екатеринбург