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Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР
Украинские войска в 11.20 обстреляли Ясиноватую, выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T11:45
2022-06-25T11:45
2022-06-25T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 обстреляли Ясиноватую, выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК." Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из "Градов" по Ясиноватой