https://ria.ru/20220625/yasinovataya-1798063808.html

Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022

Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР

Украинские войска в 11.20 обстреляли Ясиноватую, выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:45

2022-06-25T11:45

2022-06-25T11:45

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 обстреляли Ясиноватую, выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК." Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина