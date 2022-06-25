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Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/yasinovataya-1798063808.html
Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР
Украинские войска в 11.20 обстреляли Ясиноватую, выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T11:45
2022-06-25T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 обстреляли Ясиноватую, выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК." Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html
ясиноватая
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
11:45 25.06.2022
 
Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из "Градов" по Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 обстреляли Ясиноватую, выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.
" Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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