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В России пройдут выпускные вечера - РИА Новости, 25.06.2022
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В России пройдут выпускные вечера
В России пройдут выпускные вечера - РИА Новости, 25.06.2022
В России пройдут выпускные вечера
Торжественные мероприятия для выпускников школ пройдут по всей России в субботу и воскресенье. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T00:31
2022-06-25T00:31
общество
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Торжественные мероприятия для выпускников школ пройдут по всей России в субботу и воскресенье.Министерство просвещения проведет Всероссийский выпускной в субботу. Этот праздник станет завершающим этапом проекта "Выпуск-22. Марафон побед". Выпускников поздравят министр просвещения Сергей Кравцов и звезды эстрады. Начало в 10.00, трансляцию можно посмотреть в социальной сети "ВКонтакте" в аккаунтах министерства.В Москве выпускные продлятся два дня. В праздничных мероприятиях примут участие свыше 65 тысяч человек. Главный городской праздник выпускников традиционно пройдет в Парке Горького.На "Московском выпускном-2022" выступят более 50 артистов, таких как Баста, ANNA ASTI, JONY, Клава Кока, Даня Милохин, "Дискотека Авария", Galibri &amp; Mavik, Хабиб, DAVA, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Юлианна Караулова, Ольга Серябкина и другие.Выпускной бал в Кремлевском дворце начнется в 19.00, там выпускников будут ждать интерактивные программы с призами, дискотека и салют.Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, безопасность выпускных вечеров в столице обеспечат около 8 тысяч человек. Уточняется, что за каждым образовательным учреждением будут закреплены ответственные сотрудники органов внутренних дел, которые будут сопровождать выпускников с начала и до конца мероприятий. В период выпускных вечеров маршруты патрульно-постовых нарядов полиции будут приближены к образовательным учреждениям.Также указывается, что торговля прохладительными напитками в стеклянной таре и алкогольной продукцией в местах, приближенных к объектам мероприятий, будет ограничена.
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общество, россия
00:31 25.06.2022
 
В России пройдут выпускные вечера

Торжественные мероприятия для выпускников школ пройдут по всей России на выходных

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВыпускники российских школ
Выпускники российских школ - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Выпускники российских школ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Торжественные мероприятия для выпускников школ пройдут по всей России в субботу и воскресенье.
Министерство просвещения проведет Всероссийский выпускной в субботу. Этот праздник станет завершающим этапом проекта "Выпуск-22. Марафон побед". Выпускников поздравят министр просвещения Сергей Кравцов и звезды эстрады. Начало в 10.00, трансляцию можно посмотреть в социальной сети "ВКонтакте" в аккаунтах министерства.
В Москве выпускные продлятся два дня. В праздничных мероприятиях примут участие свыше 65 тысяч человек. Главный городской праздник выпускников традиционно пройдет в Парке Горького.
На "Московском выпускном-2022" выступят более 50 артистов, таких как Баста, ANNA ASTI, JONY, Клава Кока, Даня Милохин, "Дискотека Авария", Galibri & Mavik, Хабиб, DAVA, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Юлианна Караулова, Ольга Серябкина и другие.
Выпускной бал в Кремлевском дворце начнется в 19.00, там выпускников будут ждать интерактивные программы с призами, дискотека и салют.
Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, безопасность выпускных вечеров в столице обеспечат около 8 тысяч человек. Уточняется, что за каждым образовательным учреждением будут закреплены ответственные сотрудники органов внутренних дел, которые будут сопровождать выпускников с начала и до конца мероприятий. В период выпускных вечеров маршруты патрульно-постовых нарядов полиции будут приближены к образовательным учреждениям.
Также указывается, что торговля прохладительными напитками в стеклянной таре и алкогольной продукцией в местах, приближенных к объектам мероприятий, будет ограничена.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
00:06
Путин обратился к выпускникам
 
ОбществоРоссия
 
 
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