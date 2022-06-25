https://ria.ru/20220625/vypusknye-1798023592.html

В России пройдут выпускные вечера

В России пройдут выпускные вечера - РИА Новости, 25.06.2022

В России пройдут выпускные вечера

Торжественные мероприятия для выпускников школ пройдут по всей России в субботу и воскресенье. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T00:31

2022-06-25T00:31

2022-06-25T00:31

общество

россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Торжественные мероприятия для выпускников школ пройдут по всей России в субботу и воскресенье.Министерство просвещения проведет Всероссийский выпускной в субботу. Этот праздник станет завершающим этапом проекта "Выпуск-22. Марафон побед". Выпускников поздравят министр просвещения Сергей Кравцов и звезды эстрады. Начало в 10.00, трансляцию можно посмотреть в социальной сети "ВКонтакте" в аккаунтах министерства.В Москве выпускные продлятся два дня. В праздничных мероприятиях примут участие свыше 65 тысяч человек. Главный городской праздник выпускников традиционно пройдет в Парке Горького.На "Московском выпускном-2022" выступят более 50 артистов, таких как Баста, ANNA ASTI, JONY, Клава Кока, Даня Милохин, "Дискотека Авария", Galibri & Mavik, Хабиб, DAVA, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Юлианна Караулова, Ольга Серябкина и другие.Выпускной бал в Кремлевском дворце начнется в 19.00, там выпускников будут ждать интерактивные программы с призами, дискотека и салют.Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, безопасность выпускных вечеров в столице обеспечат около 8 тысяч человек. Уточняется, что за каждым образовательным учреждением будут закреплены ответственные сотрудники органов внутренних дел, которые будут сопровождать выпускников с начала и до конца мероприятий. В период выпускных вечеров маршруты патрульно-постовых нарядов полиции будут приближены к образовательным учреждениям.Также указывается, что торговля прохладительными напитками в стеклянной таре и алкогольной продукцией в местах, приближенных к объектам мероприятий, будет ограничена.

https://ria.ru/20220625/pozdravlenie-1798022495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия