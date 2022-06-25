https://ria.ru/20220625/vypusknoy-1798139193.html
В Парке Горького стартовал выпускной для московских старшеклассников
В Парке Горького стартовал выпускной для московских старшеклассников - РИА Новости, 25.06.2022
В Парке Горького стартовал выпускной для московских старшеклассников
Общегородской выпускной для московских старшеклассников стартовал в Парке Горького, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T20:39
2022-06-25T20:39
2022-06-25T20:55
общество
выпускной вечер
парк культуры имени горького
школа
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Общегородской выпускной для московских старшеклассников стартовал в Парке Горького, передает корреспондент РИА Новости.Первая группа старшеклассников уже прошла по центральной красной дорожке, их встретили ведущий, диджей и видеокамеры.Праздник продлится до 6:00 воскресенья следующего дня. Во время мероприятия Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Для входа понадобится индивидуальный именной браслет. Безопасность гостей обеспечат сотрудники полиции, внутренних войск, частных охранных организаций, а также медицинские бригады.
https://ria.ru/20220625/vypuskniki-1798057037.html
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общество, выпускной вечер, парк культуры имени горького, школа
20:39 25.06.2022 (обновлено: 20:55 25.06.2022)
В Парке Горького стартовал выпускной для московских старшеклассников
В Парке Горького стартовал общегородской выпускной для московских старшеклассников
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Общегородской выпускной для московских старшеклассников стартовал в Парке Горького, передает корреспондент РИА Новости.
Первая группа старшеклассников уже прошла по центральной красной дорожке, их встретили ведущий, диджей и видеокамеры.
Праздник продлится до 6:00 воскресенья следующего дня. Во время мероприятия Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Для входа понадобится индивидуальный именной браслет. Безопасность гостей обеспечат сотрудники полиции, внутренних войск, частных охранных организаций, а также медицинские бригады.