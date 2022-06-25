https://ria.ru/20220625/vypusknoy-1798139193.html

В Парке Горького стартовал выпускной для московских старшеклассников

В Парке Горького стартовал выпускной для московских старшеклассников - РИА Новости, 25.06.2022

В Парке Горького стартовал выпускной для московских старшеклассников

Общегородской выпускной для московских старшеклассников стартовал в Парке Горького, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T20:39

2022-06-25T20:39

2022-06-25T20:55

общество

выпускной вечер

парк культуры имени горького

школа

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Общегородской выпускной для московских старшеклассников стартовал в Парке Горького, передает корреспондент РИА Новости.Первая группа старшеклассников уже прошла по центральной красной дорожке, их встретили ведущий, диджей и видеокамеры.Праздник продлится до 6:00 воскресенья следующего дня. Во время мероприятия Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Для входа понадобится индивидуальный именной браслет. Безопасность гостей обеспечат сотрудники полиции, внутренних войск, частных охранных организаций, а также медицинские бригады.

https://ria.ru/20220625/vypuskniki-1798057037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, выпускной вечер, парк культуры имени горького, школа