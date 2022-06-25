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В Парке Горького стартовал выпускной для московских старшеклассников - РИА Новости, 25.06.2022
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В Парке Горького стартовал выпускной для московских старшеклассников
В Парке Горького стартовал выпускной для московских старшеклассников - РИА Новости, 25.06.2022
В Парке Горького стартовал выпускной для московских старшеклассников
Общегородской выпускной для московских старшеклассников стартовал в Парке Горького, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T20:39
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общество
выпускной вечер
парк культуры имени горького
школа
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Общегородской выпускной для московских старшеклассников стартовал в Парке Горького, передает корреспондент РИА Новости.Первая группа старшеклассников уже прошла по центральной красной дорожке, их встретили ведущий, диджей и видеокамеры.Праздник продлится до 6:00 воскресенья следующего дня. Во время мероприятия Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Для входа понадобится индивидуальный именной браслет. Безопасность гостей обеспечат сотрудники полиции, внутренних войск, частных охранных организаций, а также медицинские бригады.
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общество, выпускной вечер, парк культуры имени горького, школа
20:39 25.06.2022 (обновлено: 20:55 25.06.2022)
 
В Парке Горького стартовал выпускной для московских старшеклассников

В Парке Горького стартовал общегородской выпускной для московских старшеклассников

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыпускники на общегородском школьном выпускном в Парке Горького в Москве
Выпускники на общегородском школьном выпускном в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Выпускники на общегородском школьном выпускном в Парке Горького в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Общегородской выпускной для московских старшеклассников стартовал в Парке Горького, передает корреспондент РИА Новости.
Первая группа старшеклассников уже прошла по центральной красной дорожке, их встретили ведущий, диджей и видеокамеры.
Праздник продлится до 6:00 воскресенья следующего дня. Во время мероприятия Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Для входа понадобится индивидуальный именной браслет. Безопасность гостей обеспечат сотрудники полиции, внутренних войск, частных охранных организаций, а также медицинские бригады.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
10:49
Министр просвещения пожелал удачи и энергии выпускникам школ
 
ОбществоВыпускной вечерПарк культуры имени ГорькогоШкола
 
 
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