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В ДНР за сутки уничтожили "Град, "Фурию" и две бронемашины украинских войск
В ДНР за сутки уничтожили "Град, "Фурию" и две бронемашины украинских войск - РИА Новости, 25.06.2022
В ДНР за сутки уничтожили "Град, "Фурию" и две бронемашины украинских войск
За текущие сутки силами ДНР и России уничтожена одна установка БМ-21 "Град", один беспилотник "Фурия" и две бронированных машины, подавлены две огневых точки... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T19:53
2022-06-25T19:53
2022-06-25T19:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
донбасс
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. За текущие сутки силами ДНР и России уничтожена одна установка БМ-21 "Град", один беспилотник "Фурия" и две бронированных машины, подавлены две огневых точки противника, сообщили в Народной милиции ДНР."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град", один БЛА "Фурия", два бронированных автомобиля. Подавлены две огневые точки противника в районах н.п. Авдеевка и Новгородское", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220625/ukraina-1798109939.html
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донецкая народная республика, авдеевка, донбасс, вооруженные силы украины, украина
В ДНР за сутки уничтожили "Град, "Фурию" и две бронемашины украинских войск
В ДНР сообщили об уничтожении за сутки "Града, "Фурии" и двух бронемашин украинских войск