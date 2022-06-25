https://ria.ru/20220625/vooruzheniya-1798130486.html

В ДНР за сутки уничтожили "Град, "Фурию" и две бронемашины украинских войск

В ДНР за сутки уничтожили "Град, "Фурию" и две бронемашины украинских войск - РИА Новости, 25.06.2022

В ДНР за сутки уничтожили "Град, "Фурию" и две бронемашины украинских войск

За текущие сутки силами ДНР и России уничтожена одна установка БМ-21 "Град", один беспилотник "Фурия" и две бронированных машины, подавлены две огневых точки... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T19:53

2022-06-25T19:53

2022-06-25T19:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

авдеевка

донбасс

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. За текущие сутки силами ДНР и России уничтожена одна установка БМ-21 "Град", один беспилотник "Фурия" и две бронированных машины, подавлены две огневых точки противника, сообщили в Народной милиции ДНР."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град", один БЛА "Фурия", два бронированных автомобиля. Подавлены две огневые точки противника в районах н.п. Авдеевка и Новгородское", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220625/ukraina-1798109939.html

донецкая народная республика

авдеевка

донбасс

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донецкая народная республика, авдеевка, донбасс, вооруженные силы украины, украина