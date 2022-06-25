https://ria.ru/20220625/volontery-1798054549.html

Помощь для беженцев из Донбасса собирают более 6,5 тысячи москвичей

Помощь для беженцев из Донбасса собирают более 6,5 тысячи москвичей - РИА Новости, 25.06.2022

Помощь для беженцев из Донбасса собирают более 6,5 тысячи москвичей

Гуманитарную помощь для беженцев из ЛНР и ДНР собирают более 6,5 тысячи московских волонтёров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосволонтеров". РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T10:34

2022-06-25T10:34

2022-06-25T10:34

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

днр

москва

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гуманитарную помощь для беженцев из ЛНР и ДНР собирают более 6,5 тысячи московских волонтёров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосволонтеров"."К волонтерскому корпусу акции "Москва Помогает" присоединились уже более 6,5 тысячи добровольцев. Они принимают, сортируют и учитывают гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что предметы первой необходимости на протяжении более четырех месяцев приносят неравнодушные москвичи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, вынужденных оставить свои дома. Таким образом, жители города и волонтеры уже собрали более 2 миллионов товаров гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20220622/ukraina-1797432840.html

луганская народная республика

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, днр, москва, общество