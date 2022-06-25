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Помощь для беженцев из Донбасса собирают более 6,5 тысячи москвичей - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/volontery-1798054549.html
Помощь для беженцев из Донбасса собирают более 6,5 тысячи москвичей
Помощь для беженцев из Донбасса собирают более 6,5 тысячи москвичей - РИА Новости, 25.06.2022
Помощь для беженцев из Донбасса собирают более 6,5 тысячи москвичей
Гуманитарную помощь для беженцев из ЛНР и ДНР собирают более 6,5 тысячи московских волонтёров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосволонтеров". РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T10:34
2022-06-25T10:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
днр
москва
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гуманитарную помощь для беженцев из ЛНР и ДНР собирают более 6,5 тысячи московских волонтёров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосволонтеров"."К волонтерскому корпусу акции "Москва Помогает" присоединились уже более 6,5 тысячи добровольцев. Они принимают, сортируют и учитывают гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что предметы первой необходимости на протяжении более четырех месяцев приносят неравнодушные москвичи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, вынужденных оставить свои дома. Таким образом, жители города и волонтеры уже собрали более 2 миллионов товаров гуманитарной помощи.
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луганская народная республика, днр, москва, общество
10:34 25.06.2022
 
Помощь для беженцев из Донбасса собирают более 6,5 тысячи москвичей

Более 6,5 тысячи волонтеров в Москве собирают гуманитарную помощь для беженцев ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гуманитарную помощь для беженцев из ЛНР и ДНР собирают более 6,5 тысячи московских волонтёров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосволонтеров".
"К волонтерскому корпусу акции "Москва Помогает" присоединились уже более 6,5 тысячи добровольцев. Они принимают, сортируют и учитывают гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предметы первой необходимости на протяжении более четырех месяцев приносят неравнодушные москвичи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, вынужденных оставить свои дома. Таким образом, жители города и волонтеры уже собрали более 2 миллионов товаров гуманитарной помощи.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДНРМоскваОбщество
 
 
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