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Помощь для беженцев из Донбасса собирают более 6,5 тысячи москвичей
Помощь для беженцев из Донбасса собирают более 6,5 тысячи москвичей - РИА Новости, 25.06.2022
Помощь для беженцев из Донбасса собирают более 6,5 тысячи москвичей
Гуманитарную помощь для беженцев из ЛНР и ДНР собирают более 6,5 тысячи московских волонтёров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосволонтеров". РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T10:34
2022-06-25T10:34
2022-06-25T10:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
днр
москва
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гуманитарную помощь для беженцев из ЛНР и ДНР собирают более 6,5 тысячи московских волонтёров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосволонтеров"."К волонтерскому корпусу акции "Москва Помогает" присоединились уже более 6,5 тысячи добровольцев. Они принимают, сортируют и учитывают гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что предметы первой необходимости на протяжении более четырех месяцев приносят неравнодушные москвичи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, вынужденных оставить свои дома. Таким образом, жители города и волонтеры уже собрали более 2 миллионов товаров гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20220622/ukraina-1797432840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, днр, москва, общество
Помощь для беженцев из Донбасса собирают более 6,5 тысячи москвичей
Более 6,5 тысячи волонтеров в Москве собирают гуманитарную помощь для беженцев ЛНР и ДНР