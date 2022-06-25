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В ДНР установили новый курс рубля к гривне
В ДНР установили новый курс рубля к гривне - РИА Новости, 25.06.2022
В ДНР установили новый курс рубля к гривне
Власти ДНР установили курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна 1,5 российского рубля, изменения вступят в силу с 25 июня. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T19:43
2022-06-25T19:43
2022-06-25T22:13
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ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. Власти ДНР установили курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна 1,5 российского рубля, изменения вступят в силу с 25 июня.Изменения вносятся в указ от 26 марта № 104 "О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики" в подпункт о применении официального курса при определении цен на товары, работы и услуги.Ранее действовала система, согласно которой одна гривна была эквивалентна двум российским рублям.Новый режим рассчитан на срок до 1 октября.
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донецкая народная республика, валюта, украина, в мире
19:43 25.06.2022 (обновлено: 22:13 25.06.2022)
В ДНР установили новый курс рубля к гривне
В ДНР установили курс валют, согласно которому одна гривна эквивалентна 1,5 рубля