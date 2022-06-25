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В ДНР установили новый курс рубля к гривне

В ДНР установили новый курс рубля к гривне - РИА Новости, 25.06.2022

В ДНР установили новый курс рубля к гривне

Власти ДНР установили курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна 1,5 российского рубля, изменения вступят в силу с 25 июня. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T19:43

2022-06-25T19:43

2022-06-25T22:13

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. Власти ДНР установили курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна 1,5 российского рубля, изменения вступят в силу с 25 июня.Изменения вносятся в указ от 26 марта № 104 "О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики" в подпункт о применении официального курса при определении цен на товары, работы и услуги.Ранее действовала система, согласно которой одна гривна была эквивалентна двум российским рублям.Новый режим рассчитан на срок до 1 октября.

https://ria.ru/20220602/melitopol-1792643263.html

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донецкая народная республика, валюта, украина, в мире