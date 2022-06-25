https://ria.ru/20220625/uvolnenie-1798085338.html

Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии и Ливане

Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии и Ливане - РИА Новости, 25.06.2022

Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии и Ливане

Владимир Зеленский своим указом уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане, Словакии. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T14:33

2022-06-25T14:33

2022-06-25T14:47

иран

португалия

грузия

в мире

украина

владимир зеленский

словакия

ливан

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане, Словакии.Соответствующие указы опубликованы на сайте офиса Зеленского. Своим указом он уволил с должности посла Ирана Сергея Бурдиляка, с поста посла Грузии – Игоря Долгова, Словакии – Юрия Мушку, Португалии – Инну Огнивец, Ливана – Игоря Осташа. Причина увольнения не называется. Указов о назначении новых послов на сайте пока нет.

https://ria.ru/20220624/pomolvka-1797766361.html

иран

португалия

грузия

украина

словакия

ливан

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иран, португалия, грузия, в мире, украина, владимир зеленский, словакия, ливан