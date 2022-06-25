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Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии и Ливане - РИА Новости, 25.06.2022
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Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии и Ливане
Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии и Ливане - РИА Новости, 25.06.2022
Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии и Ливане
Владимир Зеленский своим указом уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане, Словакии. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T14:33
2022-06-25T14:47
иран
португалия
грузия
в мире
украина
владимир зеленский
словакия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане, Словакии.Соответствующие указы опубликованы на сайте офиса Зеленского. Своим указом он уволил с должности посла Ирана Сергея Бурдиляка, с поста посла Грузии – Игоря Долгова, Словакии – Юрия Мушку, Португалии – Инну Огнивец, Ливана – Игоря Осташа. Причина увольнения не называется. Указов о назначении новых послов на сайте пока нет.
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иран, португалия, грузия, в мире, украина, владимир зеленский, словакия, ливан
14:33 25.06.2022 (обновлено: 14:47 25.06.2022)
 
Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии и Ливане

Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане и Словакии

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане, Словакии.
Соответствующие указы опубликованы на сайте офиса Зеленского. Своим указом он уволил с должности посла Ирана Сергея Бурдиляка, с поста посла ГрузииИгоря Долгова, Словакии – Юрия Мушку, Португалии – Инну Огнивец, Ливана – Игоря Осташа. Причина увольнения не называется. Указов о назначении новых послов на сайте пока нет.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
Вчера, 10:51
Зеленский назвал получение Украиной статуса кандидата в ЕС "помолвкой"
 
ИранПортугалияГрузияВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСловакияЛиван
 
 
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