https://ria.ru/20220625/uvolnenie-1798085338.html
Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии и Ливане
Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии и Ливане - РИА Новости, 25.06.2022
Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии и Ливане
Владимир Зеленский своим указом уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане, Словакии. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T14:33
2022-06-25T14:33
2022-06-25T14:47
иран
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грузия
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владимир зеленский
словакия
ливан
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане, Словакии.Соответствующие указы опубликованы на сайте офиса Зеленского. Своим указом он уволил с должности посла Ирана Сергея Бурдиляка, с поста посла Грузии – Игоря Долгова, Словакии – Юрия Мушку, Португалии – Инну Огнивец, Ливана – Игоря Осташа. Причина увольнения не называется. Указов о назначении новых послов на сайте пока нет.
https://ria.ru/20220624/pomolvka-1797766361.html
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иран, португалия, грузия, в мире, украина, владимир зеленский, словакия, ливан
14:33 25.06.2022 (обновлено: 14:47 25.06.2022)
Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии и Ливане
Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане и Словакии