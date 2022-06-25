https://ria.ru/20220625/udobreniya-1798112500.html

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с поставками удобрений на мировой рынок

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с поставками удобрений на мировой рынок - РИА Новости, 25.06.2022

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с поставками удобрений на мировой рынок

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге, лидеры обсуждают ситуацию с удобрениями и... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T17:44

2022-06-25T17:44

2022-06-25T18:02

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

экономика

минеральные удобрения

павел зарубин

тверская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге, лидеры обсуждают ситуацию с удобрениями и поставками их на мировой рынок.Встреча проходит в Константиновском дворце. До этого Лукашенко прибыл в Тверскую область и в четверг был с российским главой государства в резиденции в Завидово."Мы являемся крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок. И я хотел бы с Вами на этот счет поговорить в плане удовлетворения потребностей мирового рынка", - сказал Путин.Кадры встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в фрагменте программы "Москва. Кремль. Путин" в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220624/tseny-1797973842.html

россия

белоруссия

тверская область

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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, экономика, минеральные удобрения, павел зарубин, тверская область