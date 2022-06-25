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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с поставками удобрений на мировой рынок
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с поставками удобрений на мировой рынок - РИА Новости, 25.06.2022
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с поставками удобрений на мировой рынок
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге, лидеры обсуждают ситуацию с удобрениями и... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T17:44
2022-06-25T17:44
2022-06-25T18:02
владимир путин
александр лукашенко
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белоруссия
экономика
минеральные удобрения
павел зарубин
тверская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге, лидеры обсуждают ситуацию с удобрениями и поставками их на мировой рынок.Встреча проходит в Константиновском дворце. До этого Лукашенко прибыл в Тверскую область и в четверг был с российским главой государства в резиденции в Завидово."Мы являемся крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок. И я хотел бы с Вами на этот счет поговорить в плане удовлетворения потребностей мирового рынка", - сказал Путин.Кадры встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в фрагменте программы "Москва. Кремль. Путин" в своем Telegram-канале.
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, экономика, минеральные удобрения, павел зарубин, тверская область
17:44 25.06.2022 (обновлено: 18:02 25.06.2022)
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с поставками удобрений на мировой рынок
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с удобрениями и их поставками на мировой рынок