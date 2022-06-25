https://ria.ru/20220625/turisty-1798042314.html
Власти Ростовской области ожидают более трех миллионов туристов за год
Власти Ростовской области ожидают более трех миллионов туристов за год - РИА Новости, 25.06.2022
Власти Ростовской области ожидают более трех миллионов туристов за год
Более 3 миллионов туристов с учетом тех, кто едет транзитом на юг России, могут посетить Ростовскую область в текущем году, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T08:26
2022-06-25T08:26
2022-06-25T08:26
туризм
новости - туризм
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 3 миллионов туристов с учетом тех, кто едет транзитом на юг России, могут посетить Ростовскую область в текущем году, сообщил губернатор региона Василий Голубев.Он отметил, что к предстоящему туристическому сезону область готова. Средняя заполняемость гостиниц в мае составила более 40 процентов."Ожидаемая численность гостей с учетом туристического транзита на юг - более 3 миллионов человек", - сказал Голубев РИА Новости.По его данным, для комфорта туристов через Ростовскую область введены 20 дополнительных поездов дальнего следования по семи направлениям.Ранее власти региона также сообщили о готовности отелей и баз отдыха области к предстоящему приему туристов в высокий сезон. По данным минпрома региона, речь идет о сотнях отелей всех уровней от "пятерок" до самых бюджетных, баз отдыха у моря и других местах размещения.
https://ria.ru/20220613/flag-1795014015.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, ростовская область, василий голубев
Власти Ростовской области ожидают более трех миллионов туристов за год
Глава Ростовской области Голубев ожидает более трех миллионов туристов в регионе за год
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 3 миллионов туристов с учетом тех, кто едет транзитом на юг России, могут посетить Ростовскую область в текущем году, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Он отметил, что к предстоящему туристическому сезону область готова. Средняя заполняемость гостиниц в мае составила более 40 процентов.
"Ожидаемая численность гостей с учетом туристического транзита на юг - более 3 миллионов человек", - сказал Голубев РИА Новости.
По его данным, для комфорта туристов через Ростовскую область
введены 20 дополнительных поездов дальнего следования по семи направлениям.
Ранее власти региона также сообщили о готовности отелей и баз отдыха области к предстоящему приему туристов в высокий сезон. По данным минпрома региона, речь идет о сотнях отелей всех уровней от "пятерок" до самых бюджетных, баз отдыха у моря и других местах размещения.