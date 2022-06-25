https://ria.ru/20220625/turisty-1798042314.html

Власти Ростовской области ожидают более трех миллионов туристов за год

Власти Ростовской области ожидают более трех миллионов туристов за год - РИА Новости, 25.06.2022

Власти Ростовской области ожидают более трех миллионов туристов за год

Более 3 миллионов туристов с учетом тех, кто едет транзитом на юг России, могут посетить Ростовскую область в текущем году, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T08:26

2022-06-25T08:26

2022-06-25T08:26

туризм

новости - туризм

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 3 миллионов туристов с учетом тех, кто едет транзитом на юг России, могут посетить Ростовскую область в текущем году, сообщил губернатор региона Василий Голубев.Он отметил, что к предстоящему туристическому сезону область готова. Средняя заполняемость гостиниц в мае составила более 40 процентов."Ожидаемая численность гостей с учетом туристического транзита на юг - более 3 миллионов человек", - сказал Голубев РИА Новости.По его данным, для комфорта туристов через Ростовскую область введены 20 дополнительных поездов дальнего следования по семи направлениям.Ранее власти региона также сообщили о готовности отелей и баз отдыха области к предстоящему приему туристов в высокий сезон. По данным минпрома региона, речь идет о сотнях отелей всех уровней от "пятерок" до самых бюджетных, баз отдыха у моря и других местах размещения.

https://ria.ru/20220613/flag-1795014015.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, ростовская область, василий голубев