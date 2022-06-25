https://ria.ru/20220625/spetsoperatsiya-1798066867.html
Российские военные с начала операции уничтожили 213 украинских самолетов
Российские военные с начала операции уничтожили 213 украинских самолетов - РИА Новости, 25.06.2022
Российские военные с начала операции уничтожили 213 украинских самолетов
Вооруженные силы России с начала специальной военной операции уничтожили 213 самолетов, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 3797 единиц бронетехники... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T12:06
2022-06-25T12:06
2022-06-25T12:06
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России с начала специальной военной операции уничтожили 213 самолетов, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 3797 единиц бронетехники украинских войск, сообщили в Минобороны."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3848 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220625/spetsoperatsiya-1798066340.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, россия, украина
Российские военные с начала операции уничтожили 213 украинских самолетов
Минобороны: российские военные с начала операции уничтожили 213 украинских самолетов
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России с начала специальной военной операции уничтожили 213 самолетов, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 3797 единиц бронетехники украинских войск, сообщили в Минобороны.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3848 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.