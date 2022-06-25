https://ria.ru/20220625/spetsoperatsiya-1798065834.html

ВКС уничтожили восемь украинских взводов РСЗО "Ураган"

ВКС уничтожили восемь украинских взводов РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 25.06.2022

ВКС уничтожили восемь украинских взводов РСЗО "Ураган"

Российская артиллерия уничтожила восемь взводов РСЗО "Ураган", которые обстреливали Донецк, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:59

2022-06-25T11:59

2022-06-25T12:52

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

донецк (днр)

украина

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила восемь взводов РСЗО "Ураган", которые обстреливали Донецк, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: восемь артиллерийских взводов РСЗО "Ураган" в районах Курахово, Украинск, Новоселовка Вторая, Воздвиженка и два артиллерийских взвода в районах Украинск, Яснобродовка, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220625/sklady-1798067381.html

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россия

донецк (днр)

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о перехвате "Точки-У" и уничтожении складов с боеприпасами Российская военная авиация поразила два украинских склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения на территории ЛНР, сообщило в субботу Министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284 районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровка Луганской Народной Республики, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах", - говорится в сводке Минобороны. 2022-06-25T11:59 true PT3M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, донецк (днр), украина, войска воздушно-космической обороны