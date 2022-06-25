15:42 25.06.2022 (обновлено: 15:44 25.06.2022)
Президент Молдавии обеспокоена ситуацией с продбезопасностью страны
Санду: продбезопасность Молдавии находится под угрозой из-за ситуации на Украине
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что продовольственная безопасность республики находится под угрозой из-за ситуации на Украине, поскольку она приводит к росту цен на продукты.
"Продовольственная безопасность страны находится под угрозой из-за всего, что происходит, мы находимся в ситуации, когда Украина не может заниматься экспортом, хотя является крупным поставщиком зерна, и это может привести к резкому росту цен на международном рынке", - заявила Санду в эфире телеканала Prime.
По ее словам, рост цен на зерно автоматически отражается и на стоимости остальных продуктов питания.
"Мы пытаемся помочь Украине, чем можем, через железную дорогу, через порт Джурджулешты, но это не может заменить тех мощностей, которые Украина имела через свои порты на юге страны", — отмечает президент.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.