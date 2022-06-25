https://ria.ru/20220625/prodbezopasnost-1798097727.html

Президент Молдавии обеспокоена ситуацией с продбезопасностью страны

Президент Молдавии обеспокоена ситуацией с продбезопасностью страны - РИА Новости, 25.06.2022

Президент Молдавии обеспокоена ситуацией с продбезопасностью страны

Президент Молдавии Майя Санду считает, что продовольственная безопасность республики находится под угрозой из-за ситуации на Украине, поскольку она приводит к... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T15:42

2022-06-25T15:42

2022-06-25T15:44

экономика

молдавия

украина

оон

майя санду

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КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что продовольственная безопасность республики находится под угрозой из-за ситуации на Украине, поскольку она приводит к росту цен на продукты.По ее словам, рост цен на зерно автоматически отражается и на стоимости остальных продуктов питания.Ранее украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к правительству с просьбой организовать "зеленый коридор" для экспорта зерна в речные порты Дуная через село Паланка, которое находится на территории Молдавии.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

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молдавия

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экономика, молдавия, украина, оон, майя санду