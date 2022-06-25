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Президент Молдавии обеспокоена ситуацией с продбезопасностью страны - РИА Новости, 25.06.2022
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Президент Молдавии обеспокоена ситуацией с продбезопасностью страны
Президент Молдавии обеспокоена ситуацией с продбезопасностью страны - РИА Новости, 25.06.2022
Президент Молдавии обеспокоена ситуацией с продбезопасностью страны
Президент Молдавии Майя Санду считает, что продовольственная безопасность республики находится под угрозой из-за ситуации на Украине, поскольку она приводит к... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T15:42
2022-06-25T15:44
экономика
молдавия
украина
оон
майя санду
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КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что продовольственная безопасность республики находится под угрозой из-за ситуации на Украине, поскольку она приводит к росту цен на продукты.По ее словам, рост цен на зерно автоматически отражается и на стоимости остальных продуктов питания.Ранее украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к правительству с просьбой организовать "зеленый коридор" для экспорта зерна в речные порты Дуная через село Паланка, которое находится на территории Молдавии.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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экономика, молдавия, украина, оон, майя санду
15:42 25.06.2022 (обновлено: 15:44 25.06.2022)
 
Президент Молдавии обеспокоена ситуацией с продбезопасностью страны

Санду: продбезопасность Молдавии находится под угрозой из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что продовольственная безопасность республики находится под угрозой из-за ситуации на Украине, поскольку она приводит к росту цен на продукты.
"Продовольственная безопасность страны находится под угрозой из-за всего, что происходит, мы находимся в ситуации, когда Украина не может заниматься экспортом, хотя является крупным поставщиком зерна, и это может привести к резкому росту цен на международном рынке", - заявила Санду в эфире телеканала Prime.
По ее словам, рост цен на зерно автоматически отражается и на стоимости остальных продуктов питания.
"Мы пытаемся помочь Украине, чем можем, через железную дорогу, через порт Джурджулешты, но это не может заменить тех мощностей, которые Украина имела через свои порты на юге страны", — отмечает президент.
Ранее украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к правительству с просьбой организовать "зеленый коридор" для экспорта зерна в речные порты Дуная через село Паланка, которое находится на территории Молдавии.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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ЭкономикаМолдавияУкраинаООНМайя Санду
 
 
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