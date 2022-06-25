Рейтинг@Mail.ru
Кишинев хотел бы решить приднестровский вопрос без России, заявил эксперт - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220625/pridnestrove-1798048038.html
Кишинев хотел бы решить приднестровский вопрос без России, заявил эксперт
Кишинев хотел бы решить приднестровский вопрос без России, заявил эксперт - РИА Новости, 25.06.2022
Кишинев хотел бы решить приднестровский вопрос без России, заявил эксперт
Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в беседе с РИА Новости отметил, власти Молдавии... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T09:31
2022-06-25T09:31
в мире
молдавия
евросоюз
россия
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797107468_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_403909ee157664c7be59b1ed3a1792ef.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в беседе с РИА Новости отметил, власти Молдавии хотели бы "порешать застарелый приднестровский вопрос в своеобразном уютном западном междусобойчике".Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель."С одной стороны, Приднестровье все ближе к реализации своих внешнеполитических стратегий, ПМР (Приднестровская Молдавская Республика – ред.) всегда стремилась к единству с Россией, а не с ЕС. А с другой стороны, напряженность в нашем регионе может возрасти", - сказал Шорников.Он полагает, что в Кишиневе и на Западе перспективы евроинтеграции Молдавии увязывают с успешным урегулированием конфликта по собственным сценариям. "Политпредставитель Молдовы в переговорном процессе прямо говорит, что статус ЕС и США в формате "5+2" они бы хотели приподнять. Но что будет со статусом Украины, занятой боевыми действиями с РФ, и со статусом России, если Молдова присоединяется к западным антироссийским санкциям? Все говорит о том, что "приднестровский вопрос" Кишинев хотел бы порешать в уютном западном междусобойчике", - отметил собеседник агентства.При этом, он обратил внимание показательные военные приготовления Кишинева: "О чем хочет сказать президент Молдавии Майя Санду, когда выражает готовность принять от Запада летальное вооружение, особенно если оно придет бесплатно, - что Молдавия готова оказывать силовое давление на Тирасполь?"."По моему убеждению, Молдова не способна ни сейчас, ни в ближайшие месяцы к каким-либо военным действиям против Приднестровья. Все эти маневры призваны оказать психологическое воздействие на руководство Приднестровья, сделать Тирасполь более гибким для принятия каких-либо политических условий. К тому же в Кишиневе наивно полагают, что "морковка" евроинтеграции должна также безотказно действовать на приднестровцев, как она действует на часть молдавского населения. Увы, это не так", - подчеркнул приднестровский эксперт.По его мнению, весьма вероятно, что и на молдаван красивая европейская сказка перестанет действовать в ближайшие месяцы. Это произойдет, когда молдавские гастарбайтеры начнут возвращаться домой из Европы, где для них не останется возможности зарабатывать. ЕС уже входит в рецессию, капиталы бегут из Европы в Америку, а производство, в том числе ввиду дешевизны энергоносителей и рабочей силы, сейчас будет работать преимущественно в Китае, Индии и России. ЕС ожидают тяжелые времена, которые в общем-то станут первым настоящим испытанием для европейского единства."Принятие Молдовы в число стран-кандидатов – это, возможно, последний всплеск еврооптимизма среди молдавских избирателей. Судя по соцопросам, в последние месяцы число желающих интеграции Молдовы в ЕС медленно, но уверенно сокращалось. Скорее всего, после небольшой паузы этот нисходящий тренд сохранится. Тому виной, в том числе европейские цены на газ, на коммунальные услуги и на топливо, которые установились в Молдове после прихода во власть проевропейской команды ПАС (PAS - партия "Действие и солидарность", прозападная правящая партия Молдавии).
https://ria.ru/20220623/evroimitatsiya-1797506593.html
https://ria.ru/20220624/moldaviya-1797990711.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797107468_247:0:1687:1080_1920x0_80_0_0_fc2bd5b542c6de5a721a082f87b23922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, евросоюз, россия, майя санду
09:31 25.06.2022
 
Кишинев хотел бы решить приднестровский вопрос без России, заявил эксперт

Эксперт Шорников: Кишинев хотел бы решить вопрос Приднестровья "в западном междусобойчике"

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в беседе с РИА Новости отметил, власти Молдавии хотели бы "порешать застарелый приднестровский вопрос в своеобразном уютном западном междусобойчике".
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"С одной стороны, Приднестровье все ближе к реализации своих внешнеполитических стратегий, ПМР (Приднестровская Молдавская Республика – ред.) всегда стремилась к единству с Россией, а не с ЕС. А с другой стороны, напряженность в нашем регионе может возрасти", - сказал Шорников.
Он полагает, что в Кишиневе и на Западе перспективы евроинтеграции Молдавии увязывают с успешным урегулированием конфликта по собственным сценариям. "Политпредставитель Молдовы в переговорном процессе прямо говорит, что статус ЕС и США в формате "5+2" они бы хотели приподнять. Но что будет со статусом Украины, занятой боевыми действиями с РФ, и со статусом России, если Молдова присоединяется к западным антироссийским санкциям? Все говорит о том, что "приднестровский вопрос" Кишинев хотел бы порешать в уютном западном междусобойчике", - отметил собеседник агентства.
Флаги Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 11:33
Власти Молдавии занимаются "евроимитацией", заявили в Приднестровье
При этом, он обратил внимание показательные военные приготовления Кишинева: "О чем хочет сказать президент Молдавии Майя Санду, когда выражает готовность принять от Запада летальное вооружение, особенно если оно придет бесплатно, - что Молдавия готова оказывать силовое давление на Тирасполь?".
"По моему убеждению, Молдова не способна ни сейчас, ни в ближайшие месяцы к каким-либо военным действиям против Приднестровья. Все эти маневры призваны оказать психологическое воздействие на руководство Приднестровья, сделать Тирасполь более гибким для принятия каких-либо политических условий. К тому же в Кишиневе наивно полагают, что "морковка" евроинтеграции должна также безотказно действовать на приднестровцев, как она действует на часть молдавского населения. Увы, это не так", - подчеркнул приднестровский эксперт.
По его мнению, весьма вероятно, что и на молдаван красивая европейская сказка перестанет действовать в ближайшие месяцы. Это произойдет, когда молдавские гастарбайтеры начнут возвращаться домой из Европы, где для них не останется возможности зарабатывать. ЕС уже входит в рецессию, капиталы бегут из Европы в Америку, а производство, в том числе ввиду дешевизны энергоносителей и рабочей силы, сейчас будет работать преимущественно в Китае, Индии и России. ЕС ожидают тяжелые времена, которые в общем-то станут первым настоящим испытанием для европейского единства.
"Принятие Молдовы в число стран-кандидатов – это, возможно, последний всплеск еврооптимизма среди молдавских избирателей. Судя по соцопросам, в последние месяцы число желающих интеграции Молдовы в ЕС медленно, но уверенно сокращалось. Скорее всего, после небольшой паузы этот нисходящий тренд сохранится. Тому виной, в том числе европейские цены на газ, на коммунальные услуги и на топливо, которые установились в Молдове после прихода во власть проевропейской команды ПАС (PAS - партия "Действие и солидарность", прозападная правящая партия Молдавии).
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
Вчера, 19:53
В Гагаузии призвали Молдавию не поддерживать антироссийские санкции
 
В миреМолдавияЕвросоюзРоссияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала