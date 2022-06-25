https://ria.ru/20220625/pridnestrove-1798048038.html

Кишинев хотел бы решить приднестровский вопрос без России, заявил эксперт

Кишинев хотел бы решить приднестровский вопрос без России, заявил эксперт - РИА Новости, 25.06.2022

Кишинев хотел бы решить приднестровский вопрос без России, заявил эксперт

Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в беседе с РИА Новости отметил, власти Молдавии... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T09:31

2022-06-25T09:31

2022-06-25T09:31

в мире

молдавия

евросоюз

россия

майя санду

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ТИРАСПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в беседе с РИА Новости отметил, власти Молдавии хотели бы "порешать застарелый приднестровский вопрос в своеобразном уютном западном междусобойчике".Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель."С одной стороны, Приднестровье все ближе к реализации своих внешнеполитических стратегий, ПМР (Приднестровская Молдавская Республика – ред.) всегда стремилась к единству с Россией, а не с ЕС. А с другой стороны, напряженность в нашем регионе может возрасти", - сказал Шорников.Он полагает, что в Кишиневе и на Западе перспективы евроинтеграции Молдавии увязывают с успешным урегулированием конфликта по собственным сценариям. "Политпредставитель Молдовы в переговорном процессе прямо говорит, что статус ЕС и США в формате "5+2" они бы хотели приподнять. Но что будет со статусом Украины, занятой боевыми действиями с РФ, и со статусом России, если Молдова присоединяется к западным антироссийским санкциям? Все говорит о том, что "приднестровский вопрос" Кишинев хотел бы порешать в уютном западном междусобойчике", - отметил собеседник агентства.При этом, он обратил внимание показательные военные приготовления Кишинева: "О чем хочет сказать президент Молдавии Майя Санду, когда выражает готовность принять от Запада летальное вооружение, особенно если оно придет бесплатно, - что Молдавия готова оказывать силовое давление на Тирасполь?"."По моему убеждению, Молдова не способна ни сейчас, ни в ближайшие месяцы к каким-либо военным действиям против Приднестровья. Все эти маневры призваны оказать психологическое воздействие на руководство Приднестровья, сделать Тирасполь более гибким для принятия каких-либо политических условий. К тому же в Кишиневе наивно полагают, что "морковка" евроинтеграции должна также безотказно действовать на приднестровцев, как она действует на часть молдавского населения. Увы, это не так", - подчеркнул приднестровский эксперт.По его мнению, весьма вероятно, что и на молдаван красивая европейская сказка перестанет действовать в ближайшие месяцы. Это произойдет, когда молдавские гастарбайтеры начнут возвращаться домой из Европы, где для них не останется возможности зарабатывать. ЕС уже входит в рецессию, капиталы бегут из Европы в Америку, а производство, в том числе ввиду дешевизны энергоносителей и рабочей силы, сейчас будет работать преимущественно в Китае, Индии и России. ЕС ожидают тяжелые времена, которые в общем-то станут первым настоящим испытанием для европейского единства."Принятие Молдовы в число стран-кандидатов – это, возможно, последний всплеск еврооптимизма среди молдавских избирателей. Судя по соцопросам, в последние месяцы число желающих интеграции Молдовы в ЕС медленно, но уверенно сокращалось. Скорее всего, после небольшой паузы этот нисходящий тренд сохранится. Тому виной, в том числе европейские цены на газ, на коммунальные услуги и на топливо, которые установились в Молдове после прихода во власть проевропейской команды ПАС (PAS - партия "Действие и солидарность", прозападная правящая партия Молдавии).

https://ria.ru/20220623/evroimitatsiya-1797506593.html

https://ria.ru/20220624/moldaviya-1797990711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, евросоюз, россия, майя санду