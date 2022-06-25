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В Астрахани загорелись три жилых дома - РИА Новости, 25.06.2022
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В Астрахани загорелись три жилых дома
В Астрахани загорелись три жилых дома - РИА Новости, 25.06.2022
В Астрахани загорелись три жилых дома
Возгорание произошло в трех жилых домах в Кировском районе Астрахани, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T20:02
2022-06-25T20:02
происшествия
астраханская область
астрахань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 25 июн – РИА Новости. Возгорание произошло в трех жилых домах в Кировском районе Астрахани, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Астраханской области.По данным ведомства, возгорание произошло в субботу, в 19.00 по мск.К ликвидации возгорания привлечены 41 спасатель и 15 единиц техники.
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происшествия, астраханская область, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:02 25.06.2022
 
В Астрахани загорелись три жилых дома

В МЧС сообщили о возгорании в трех жилых домах в Кировском районе Астрахани

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи и пожарная машина
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Автомобиль скорой помощи и пожарная машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 25 июн – РИА Новости. Возгорание произошло в трех жилых домах в Кировском районе Астрахани, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Астраханской области.
По данным ведомства, возгорание произошло в субботу, в 19.00 по мск.
"В оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о загорании трех жилых домов в Кировском районе город Астрахань по улице Красная Набережная, 131", - говорится в сообщении.
К ликвидации возгорания привлечены 41 спасатель и 15 единиц техники.
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ПроисшествияАстраханская областьАстраханьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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