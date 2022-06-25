https://ria.ru/20220625/port-1798109703.html

Лукашенко осмотрел строительство белорусского порта в Бронке

Лукашенко осмотрел строительство белорусского порта в Бронке - РИА Новости, 25.06.2022

Лукашенко осмотрел строительство белорусского порта в Бронке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился в ходе своего рабочего визита в Санкт-Петербург с ходом строительства белорусского порта в Бронке, сообщил... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T17:11

2022-06-25T17:11

2022-06-25T21:02

александр лукашенко

белоруссия

санкт-петербург

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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился в ходе своего рабочего визита в Санкт-Петербург с ходом строительства белорусского порта в Бронке, сообщил в субботу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."В первой половине сегодняшнего дня Первый (Лукашенко – ред.) ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке. Проект одобрен и поддержан президентом России", - говорится в сообщении. Там отмечается, что российское руководство ранее заявляло, что Белоруссии будет оказана всяческая поддержка по сооружению собственного крупного перегрузочного порта.Накануне Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заявил, что Минск хочет переориентировать на порты Санкт-Петербурга около 20 миллионов тонн своих грузов. До этого Лукашенко по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в феврале заявил, что под Петербургом может быть построен порт для перевалки миллионов тонн белорусских грузов.Ожидается, что позже в субботу президент России и президент Белоруссии на встрече в Санкт-Петербурге обсудят развитие отношений двух стран и интеграционные процессы.

https://ria.ru/20220620/ekonomika-1796808003.html

белоруссия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лукашенко, белоруссия, санкт-петербург