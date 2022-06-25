17:11 25.06.2022 (обновлено: 21:02 25.06.2022)
Лукашенко осмотрел строительство белорусского порта в Бронке
Лукашенко осмотрел строительство белорусского порта в Бронке во время визита в Петербург
© AP Photo / BelTaПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко осматривает строительство порта в Бронке
© AP Photo / BelTa
Президент Белоруссии Александр Лукашенко осматривает строительство порта в Бронке
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился в ходе своего рабочего визита в Санкт-Петербург с ходом строительства белорусского порта в Бронке, сообщил в субботу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"В первой половине сегодняшнего дня Первый (Лукашенко – ред.) ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке. Проект одобрен и поддержан президентом России", - говорится в сообщении. Там отмечается, что российское руководство ранее заявляло, что Белоруссии будет оказана всяческая поддержка по сооружению собственного крупного перегрузочного порта.
Накануне Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заявил, что Минск хочет переориентировать на порты Санкт-Петербурга около 20 миллионов тонн своих грузов. До этого Лукашенко по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в феврале заявил, что под Петербургом может быть построен порт для перевалки миллионов тонн белорусских грузов.
Ожидается, что позже в субботу президент России и президент Белоруссии на встрече в Санкт-Петербурге обсудят развитие отношений двух стран и интеграционные процессы.