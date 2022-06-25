https://ria.ru/20220625/popasnaya-1798052339.html

СК доставил гумпомощь жителям Попасной

СК доставил гумпомощь жителям Попасной - РИА Новости, 25.06.2022

СК доставил гумпомощь жителям Попасной

Следователи СК РФ обеспечили доставку нескольких тонн гуманитарной помощи в город Попасная, живущему под обстрелами украинских боевиков, передает корреспондент... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T10:04

2022-06-25T10:04

2022-06-25T14:36

в мире

попасная

цик рф

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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 25 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ обеспечили доставку нескольких тонн гуманитарной помощи в город Попасная, живущему под обстрелами украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости. Местные военные обеспечили раздачу ее местным жителям, в том числе пожилой паре Германовых.Гуманитарная помощь была собрана различными организациями, включая ЦИК РФ и сам Следственный комитет. Его же сотрудники обеспечили доставку груза в Попасную, которая до сих пор живет под плотным обстрелом украинских военных. Сам город лежит в руинах, в нем нет ни одного целого здания, кроме пары "мазанок"."Сейчас в Попасной живет не больше 25 человек. Они приходят к нам за продуктами, водой, лекарствами. Мы стараемся их обеспечить, так что эта гуманитарная помощь очень кстати", - сообщил журналистам командир расквартированной здесь военной части Народной милиции.Он лично доставил несколько пакетов гуманитарной помощи пожилой семье 76-летней Валентине Германовой и ее 77-летнему парализованному мужу Михаилу. Они живут в своей квартире в многоэтажке, которая также сильно пострадала от обстрелов. Окна в квартире Германовых выбиты осколками."Вот этот осколок прилетел две недели назад. А это - вчера", - показала Валентина Григорьевна журналистам "достопримечательности" своей квартиры. В доме уже несколько месяцев нет воды, газа и отопления. К счастью, летом условия жизни терпимые."Я очень благодарна Следственному комитету за помощь. В очередной раз поражаюсь доброте россиян", - сказала Германова журналистам.

https://ria.ru/20220623/gumpomosch-1797713418.html

https://ria.ru/20220622/gumpomoschi-1797327538.html

попасная

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следователи СК РФ доставили гуманитарную помощь жителям Попасной Следователи СК РФ доставили гуманитарную помощь жителям Попасной 2022-06-25T10:04 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, попасная, цик рф