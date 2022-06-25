https://ria.ru/20220625/popasnaya-1798052339.html
СК доставил гумпомощь жителям Попасной
СК доставил гумпомощь жителям Попасной - РИА Новости, 25.06.2022
СК доставил гумпомощь жителям Попасной
Следователи СК РФ обеспечили доставку нескольких тонн гуманитарной помощи в город Попасная, живущему под обстрелами украинских боевиков, передает корреспондент... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T10:04
2022-06-25T10:04
2022-06-25T14:36
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 25 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ обеспечили доставку нескольких тонн гуманитарной помощи в город Попасная, живущему под обстрелами украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости. Местные военные обеспечили раздачу ее местным жителям, в том числе пожилой паре Германовых.Гуманитарная помощь была собрана различными организациями, включая ЦИК РФ и сам Следственный комитет. Его же сотрудники обеспечили доставку груза в Попасную, которая до сих пор живет под плотным обстрелом украинских военных. Сам город лежит в руинах, в нем нет ни одного целого здания, кроме пары "мазанок"."Сейчас в Попасной живет не больше 25 человек. Они приходят к нам за продуктами, водой, лекарствами. Мы стараемся их обеспечить, так что эта гуманитарная помощь очень кстати", - сообщил журналистам командир расквартированной здесь военной части Народной милиции.Он лично доставил несколько пакетов гуманитарной помощи пожилой семье 76-летней Валентине Германовой и ее 77-летнему парализованному мужу Михаилу. Они живут в своей квартире в многоэтажке, которая также сильно пострадала от обстрелов. Окна в квартире Германовых выбиты осколками."Вот этот осколок прилетел две недели назад. А это - вчера", - показала Валентина Григорьевна журналистам "достопримечательности" своей квартиры. В доме уже несколько месяцев нет воды, газа и отопления. К счастью, летом условия жизни терпимые."Я очень благодарна Следственному комитету за помощь. В очередной раз поражаюсь доброте россиян", - сказала Германова журналистам.
https://ria.ru/20220623/gumpomosch-1797713418.html
https://ria.ru/20220622/gumpomoschi-1797327538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798061174_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c44db9fe19ecefe492e33b7a1d2ce7bc.jpg
Следователи СК РФ доставили гуманитарную помощь жителям Попасной
Следователи СК РФ доставили гуманитарную помощь жителям Попасной
2022-06-25T10:04
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PT1M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, попасная, цик рф
10:04 25.06.2022 (обновлено: 14:36 25.06.2022)
СК доставил гумпомощь жителям Попасной
СК доставил гумпомощь жителям Попасной, живущим под обстрелами со стороны ВСУ
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 25 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ обеспечили доставку нескольких тонн гуманитарной помощи в город Попасная, живущему под обстрелами украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости. Местные военные обеспечили раздачу ее местным жителям, в том числе пожилой паре Германовых.
Гуманитарная помощь была собрана различными организациями, включая ЦИК РФ
и сам Следственный комитет. Его же сотрудники обеспечили доставку груза в Попасную
, которая до сих пор живет под плотным обстрелом украинских военных. Сам город лежит в руинах, в нем нет ни одного целого здания, кроме пары "мазанок".
"Сейчас в Попасной живет не больше 25 человек. Они приходят к нам за продуктами, водой, лекарствами. Мы стараемся их обеспечить, так что эта гуманитарная помощь очень кстати", - сообщил журналистам командир расквартированной здесь военной части Народной милиции.
Он лично доставил несколько пакетов гуманитарной помощи пожилой семье 76-летней Валентине Германовой и ее 77-летнему парализованному мужу Михаилу. Они живут в своей квартире в многоэтажке, которая также сильно пострадала от обстрелов. Окна в квартире Германовых выбиты осколками.
"Вот этот осколок прилетел две недели назад. А это - вчера", - показала Валентина Григорьевна журналистам "достопримечательности" своей квартиры. В доме уже несколько месяцев нет воды, газа и отопления. К счастью, летом условия жизни терпимые.
"Я очень благодарна Следственному комитету за помощь. В очередной раз поражаюсь доброте россиян", - сказала Германова журналистам.