https://ria.ru/20220625/pervomayskiy-1798146368.html

Украинские боевики оборудовали склад оружия в лицее города Первомайский

Украинские боевики оборудовали склад оружия в лицее города Первомайский - РИА Новости, 25.06.2022

Украинские боевики оборудовали склад оружия в лицее города Первомайский

Боевики националистических подразделений на Украине оборудовали склад вооружения в лицее в городе Первомайский Харьковской области, а на прилегающей территории... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T21:45

2022-06-25T21:45

2022-06-25T21:45

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Боевики националистических подразделений на Украине оборудовали склад вооружения в лицее в городе Первомайский Харьковской области, а на прилегающей территории разместили дальнобойную артиллерию, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, а также Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск.

https://ria.ru/20220624/pomosch-1797919775.html

украина

донбасс

харьковская область

донецкая народная республика

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украина, донбасс, харьковская область, донецкая народная республика