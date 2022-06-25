Украинские боевики оборудовали склад оружия в лицее города Первомайский
Украинские боевики оборудовали склад вооружения в лицее города Первомайский под Харьковом
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие Украины. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Боевики националистических подразделений на Украине оборудовали склад вооружения в лицее в городе Первомайский Харьковской области, а на прилегающей территории разместили дальнобойную артиллерию, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Первомайском Харьковской области в здании профессионального лицея (улица Рассветная) боевики националистических подразделений оборудовали склад вооружения и боеприпасов, в общежитии учебного заведения размещаются подразделения ВСУ, а на прилегающей территории установлена дальнобойная артиллерия. При этом эвакуация жителей из близлежащих домов не проводилась", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, а также Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск.