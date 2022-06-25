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Украинские боевики оборудовали склад оружия в лицее города Первомайский - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/pervomayskiy-1798146368.html
Украинские боевики оборудовали склад оружия в лицее города Первомайский
Украинские боевики оборудовали склад оружия в лицее города Первомайский - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские боевики оборудовали склад оружия в лицее города Первомайский
Боевики националистических подразделений на Украине оборудовали склад вооружения в лицее в городе Первомайский Харьковской области, а на прилегающей территории... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T21:45
2022-06-25T21:45
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
харьковская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Боевики националистических подразделений на Украине оборудовали склад вооружения в лицее в городе Первомайский Харьковской области, а на прилегающей территории разместили дальнобойную артиллерию, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, а также Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск.
https://ria.ru/20220624/pomosch-1797919775.html
украина
донбасс
харьковская область
донецкая народная республика
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украина, донбасс, харьковская область, донецкая народная республика
21:45 25.06.2022
 
Украинские боевики оборудовали склад оружия в лицее города Первомайский

Украинские боевики оборудовали склад вооружения в лицее города Первомайский под Харьковом

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие Украины
Военнослужащие Украины - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Боевики националистических подразделений на Украине оборудовали склад вооружения в лицее в городе Первомайский Харьковской области, а на прилегающей территории разместили дальнобойную артиллерию, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Первомайском Харьковской области в здании профессионального лицея (улица Рассветная) боевики националистических подразделений оборудовали склад вооружения и боеприпасов, в общежитии учебного заведения размещаются подразделения ВСУ, а на прилегающей территории установлена дальнобойная артиллерия. При этом эвакуация жителей из близлежащих домов не проводилась", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, а также Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассХарьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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