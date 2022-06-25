Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко провели переговоры - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220625/peregovory-1798120980.html
Путин и Лукашенко провели переговоры
Путин и Лукашенко провели переговоры - РИА Новости, 25.06.2022
Путин и Лукашенко провели переговоры
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:36
2022-06-25T19:42
россия
белоруссия
ленинградская область
оон
су-25
нато
брикс
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798121294_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_c0b2206c45bd3dfd66974a24ef63f4b1.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге.Они обсудили актуальные вопросы безопасности."Я предлагаю поручить министерствам обороны и начальникам генеральных штабов проработать все детали, связанные с этой совместной работой", — сказал Путин.В частности, российский лидер сообщил, что Москва в течение ближайших месяцев передаст Минску комплексы "Искандер-М".Путин в том числе обратил внимание на размещение европейскими странами — членами НАТО 200 американских ядерных тактических боеприпасов, для которых подготовлены 257 самолетов. В ответ Лукашенко заявил, что необходима зеркальная реакция на тренировочные полеты США и других членов альянса. Путин отметил, что в таких мерах нет необходимости, он также предложил дооборудовать белорусские самолеты Су-25 на заводах в России и начать подготовку летного состава.Кроме того, стороны обсудили поставки удобрений на мировой рынок. Путин рассказал о контактах с ООН по этому вопросу, тема поднималась и на прошедшем на этой неделе саммите БРИКС. В свою очередь Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия начала грузить минеральные удобрения в портах в Ленинградской области. Российский президент также отметил, что недовложение удобрений снижает прогнозы на урожай на следующий год. Он предложил обсудить детали увеличения поставок."В прошлом году Россия поставила 40 с лишним миллионов тонн зерновых на мировые рынки. В этом сельхозгоду, до следующего лета, мы готовы поставить, наверное, будем свыше 50 миллионов тонн", — сказал он.Помимо этого, Путин и Лукашенко обратили внимание на проблему транзита между Калининградской областью и Литвой. Белорусский президент назвал действия Вильнюса "фактически объявлением войны". Он добавил, что страна должна быть готова к защите даже с применением самого серьезного оружия.Также политики обсудили работу Союзного государства.Лукашенко также заявил о желании повысить статус страны в ШОС.Лидер государств коснулись и темы импортозамещения.Помимо этого, Путин проинформировал Лукашенко о ходе российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220625/forum-1798124520.html
https://ria.ru/20220625/belorussiya-1798054911.html
https://ria.ru/20220620/integratsiya-1796811107.html
россия
белоруссия
ленинградская область
литва
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: "В течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М"
В течение ближайших месяцев РФ передаст Минску комплексы "Искандер-М", сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко. "Как мы с Вами и договаривались, вы ставили вопрос этот, решение у нас принято, мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, также и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал Путин.
2022-06-25T18:36
true
PT0M31S
Путин: "У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов"
В Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести странах-членах НАТО, 257 самолетов подготовлены для их возможного применения, заявил президент РФ Владимир Путин. "У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести европейских странах-членах Североатлантического блока, и для их возможного применения подготовлены 257 самолетов, не только американских", – сказал Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
2022-06-25T18:36
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798121294_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_8b6b9e24910e85695433d7b5de8c9e75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, ленинградская область, оон, су-25, нато, брикс, литва, москва, в мире, украина
18:36 25.06.2022 (обновлено: 19:42 25.06.2022)
 
Путин и Лукашенко провели переговоры

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге.
Они обсудили актуальные вопросы безопасности.
"Я предлагаю поручить министерствам обороны и начальникам генеральных штабов проработать все детали, связанные с этой совместной работой", — сказал Путин.
В частности, российский лидер сообщил, что Москва в течение ближайших месяцев передаст Минску комплексы "Искандер-М".
Путин в том числе обратил внимание на размещение европейскими странами — членами НАТО 200 американских ядерных тактических боеприпасов, для которых подготовлены 257 самолетов. В ответ Лукашенко заявил, что необходима зеркальная реакция на тренировочные полеты США и других членов альянса. Путин отметил, что в таких мерах нет необходимости, он также предложил дооборудовать белорусские самолеты Су-25 на заводах в России и начать подготовку летного состава.
Кроме того, стороны обсудили поставки удобрений на мировой рынок. Путин рассказал о контактах с ООН по этому вопросу, тема поднималась и на прошедшем на этой неделе саммите БРИКС. В свою очередь Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия начала грузить минеральные удобрения в портах в Ленинградской области. Российский президент также отметил, что недовложение удобрений снижает прогнозы на урожай на следующий год. Он предложил обсудить детали увеличения поставок.
"В прошлом году Россия поставила 40 с лишним миллионов тонн зерновых на мировые рынки. В этом сельхозгоду, до следующего лета, мы готовы поставить, наверное, будем свыше 50 миллионов тонн", — сказал он.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
Вчера, 19:08Союзное государство
Лукашенко предложил Путину поучаствовать в Форуме регионов по видеосвязи
Помимо этого, Путин и Лукашенко обратили внимание на проблему транзита между Калининградской областью и Литвой. Белорусский президент назвал действия Вильнюса "фактически объявлением войны". Он добавил, что страна должна быть готова к защите даже с применением самого серьезного оружия.

"Нас очень напрягает ситуация и та политика, которую проводят соседи. Вы в общем-то знаете, это руководство Польши и Литвы. Политика на конфронтацию. И так хватает от них, особенно на Украине".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
Также политики обсудили работу Союзного государства.

"В поле нашего зрения остаются вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Там все ведомствами согласовано — вопрос реализации намеченных целей".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Владимир Путин
Президент России
Лукашенко также заявил о желании повысить статус страны в ШОС.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
Вчера, 10:27
МИД отметил ценность координации Москвы и Минска
Лидер государств коснулись и темы импортозамещения.

"Мы предложили 15 крупных проектов, российская сторона одобрила их, вы нас поддержали в плане совместного финансирования этих проектов. Если все пойдет так, как мы запланировали, то в ближайшее время мы начнем выпускать импортозамещающую продукцию", — рассказал Лукашенко.

Помимо этого, Путин проинформировал Лукашенко о ходе российской спецоперации на Украине.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 17:01Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Белоруссии спрогнозировали увеличение интеграционных проектов с Россией
 
РоссияБелоруссияЛенинградская областьООНСу-25НАТОБРИКСЛитваМоскваВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала