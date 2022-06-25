18:36 25.06.2022 (обновлено: 19:42 25.06.2022)
Путин и Лукашенко провели переговоры
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге.
Они обсудили актуальные вопросы безопасности.
"Я предлагаю поручить министерствам обороны и начальникам генеральных штабов проработать все детали, связанные с этой совместной работой", — сказал Путин.
Путин в том числе обратил внимание на размещение европейскими странами — членами НАТО 200 американских ядерных тактических боеприпасов, для которых подготовлены 257 самолетов. В ответ Лукашенко заявил, что необходима зеркальная реакция на тренировочные полеты США и других членов альянса. Путин отметил, что в таких мерах нет необходимости, он также предложил дооборудовать белорусские самолеты Су-25 на заводах в России и начать подготовку летного состава.
Кроме того, стороны обсудили поставки удобрений на мировой рынок. Путин рассказал о контактах с ООН по этому вопросу, тема поднималась и на прошедшем на этой неделе саммите БРИКС. В свою очередь Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия начала грузить минеральные удобрения в портах в Ленинградской области. Российский президент также отметил, что недовложение удобрений снижает прогнозы на урожай на следующий год. Он предложил обсудить детали увеличения поставок.
"В прошлом году Россия поставила 40 с лишним миллионов тонн зерновых на мировые рынки. В этом сельхозгоду, до следующего лета, мы готовы поставить, наверное, будем свыше 50 миллионов тонн", — сказал он.
Помимо этого, Путин и Лукашенко обратили внимание на проблему транзита между Калининградской областью и Литвой. Белорусский президент назвал действия Вильнюса "фактически объявлением войны". Он добавил, что страна должна быть готова к защите даже с применением самого серьезного оружия.
"Нас очень напрягает ситуация и та политика, которую проводят соседи. Вы в общем-то знаете, это руководство Польши и Литвы. Политика на конфронтацию. И так хватает от них, особенно на Украине".
Также политики обсудили работу Союзного государства.
"В поле нашего зрения остаются вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Там все ведомствами согласовано — вопрос реализации намеченных целей".
Лукашенко также заявил о желании повысить статус страны в ШОС.
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Лидер государств коснулись и темы импортозамещения.
"Мы предложили 15 крупных проектов, российская сторона одобрила их, вы нас поддержали в плане совместного финансирования этих проектов. Если все пойдет так, как мы запланировали, то в ближайшее время мы начнем выпускать импортозамещающую продукцию", — рассказал Лукашенко.
Помимо этого, Путин проинформировал Лукашенко о ходе российской спецоперации на Украине.