https://ria.ru/20220625/peregovory-1798120980.html

Путин и Лукашенко провели переговоры

Путин и Лукашенко провели переговоры - РИА Новости, 25.06.2022

Путин и Лукашенко провели переговоры

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:36

2022-06-25T18:36

2022-06-25T19:42

россия

белоруссия

ленинградская область

оон

су-25

нато

брикс

литва

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге.Они обсудили актуальные вопросы безопасности."Я предлагаю поручить министерствам обороны и начальникам генеральных штабов проработать все детали, связанные с этой совместной работой", — сказал Путин.В частности, российский лидер сообщил, что Москва в течение ближайших месяцев передаст Минску комплексы "Искандер-М".Путин в том числе обратил внимание на размещение европейскими странами — членами НАТО 200 американских ядерных тактических боеприпасов, для которых подготовлены 257 самолетов. В ответ Лукашенко заявил, что необходима зеркальная реакция на тренировочные полеты США и других членов альянса. Путин отметил, что в таких мерах нет необходимости, он также предложил дооборудовать белорусские самолеты Су-25 на заводах в России и начать подготовку летного состава.Кроме того, стороны обсудили поставки удобрений на мировой рынок. Путин рассказал о контактах с ООН по этому вопросу, тема поднималась и на прошедшем на этой неделе саммите БРИКС. В свою очередь Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия начала грузить минеральные удобрения в портах в Ленинградской области. Российский президент также отметил, что недовложение удобрений снижает прогнозы на урожай на следующий год. Он предложил обсудить детали увеличения поставок."В прошлом году Россия поставила 40 с лишним миллионов тонн зерновых на мировые рынки. В этом сельхозгоду, до следующего лета, мы готовы поставить, наверное, будем свыше 50 миллионов тонн", — сказал он.Помимо этого, Путин и Лукашенко обратили внимание на проблему транзита между Калининградской областью и Литвой. Белорусский президент назвал действия Вильнюса "фактически объявлением войны". Он добавил, что страна должна быть готова к защите даже с применением самого серьезного оружия.Также политики обсудили работу Союзного государства.Лукашенко также заявил о желании повысить статус страны в ШОС.Лидер государств коснулись и темы импортозамещения.Помимо этого, Путин проинформировал Лукашенко о ходе российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220625/forum-1798124520.html

https://ria.ru/20220625/belorussiya-1798054911.html

https://ria.ru/20220620/integratsiya-1796811107.html

россия

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литва

москва

украина

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2022

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "В течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М" В течение ближайших месяцев РФ передаст Минску комплексы "Искандер-М", сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко. "Как мы с Вами и договаривались, вы ставили вопрос этот, решение у нас принято, мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, также и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал Путин. 2022-06-25T18:36 true PT0M31S

Путин: "У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов" В Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести странах-членах НАТО, 257 самолетов подготовлены для их возможного применения, заявил президент РФ Владимир Путин. "У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести европейских странах-членах Североатлантического блока, и для их возможного применения подготовлены 257 самолетов, не только американских", – сказал Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. 2022-06-25T18:36 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, белоруссия, ленинградская область, оон, су-25, нато, брикс, литва, москва, в мире, украина