https://ria.ru/20220625/patriarkh-1798069665.html

Патриарх Кирилл упал во время богослужения в Новороссийске

Патриарх Кирилл упал во время богослужения в Новороссийске - РИА Новости, 25.06.2022

Патриарх Кирилл упал во время богослужения в Новороссийске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся во время богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских города Новороссийска,... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T12:32

2022-06-25T12:32

2022-06-25T12:56

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся во время богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских города Новороссийска, сейчас патриарх продолжает богослужение, трансляция которого приводится на сайте РПЦ.Патриарх Кирилл поскользнулся и упал, когда сходил с амвона (возвышение в центре храма), после чего продолжил богослужение.В РПЦ не стали комментировать произошедший инцидент.

https://ria.ru/20220605/patriarkh-1793242501.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия