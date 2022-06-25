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Патриарх Кирилл упал во время богослужения в Новороссийске - РИА Новости, 25.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220625/patriarkh-1798069665.html
Патриарх Кирилл упал во время богослужения в Новороссийске
Патриарх Кирилл упал во время богослужения в Новороссийске - РИА Новости, 25.06.2022
Патриарх Кирилл упал во время богослужения в Новороссийске
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся во время богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских города Новороссийска,... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T12:32
2022-06-25T12:56
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся во время богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских города Новороссийска, сейчас патриарх продолжает богослужение, трансляция которого приводится на сайте РПЦ.Патриарх Кирилл поскользнулся и упал, когда сходил с амвона (возвышение в центре храма), после чего продолжил богослужение.В РПЦ не стали комментировать произошедший инцидент.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия
12:32 25.06.2022 (обновлено: 12:56 25.06.2022)
 
Патриарх Кирилл упал во время богослужения в Новороссийске

Патриарх Кирилл поскользнулся и упал во время богослужения в Новороссийске

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся во время богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских города Новороссийска, сейчас патриарх продолжает богослужение, трансляция которого приводится на сайте РПЦ.
Патриарх Кирилл поскользнулся и упал, когда сходил с амвона (возвышение в центре храма), после чего продолжил богослужение.
В РПЦ не стали комментировать произошедший инцидент.
Спасо-Евфросиниевский монастырь в городе Полоцк перед началом Божественной литургии с участием патриарха Кирилла
5 июня, 10:45Религия
Патриарх Кирилл возглавил богослужение в Ефросиниевском монастыре в Полоцке
 
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