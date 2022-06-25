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ВС России уничтожили более 780 украинских националистов - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/natsionalisty-1798066254.html
ВС России уничтожили более 780 украинских националистов
ВС России уничтожили более 780 украинских националистов - РИА Новости, 25.06.2022
ВС России уничтожили более 780 украинских националистов
Российская авиация вместе с ракетными войсками и артиллерией уничтожили более 780 националистов в ходе спецоперации на Украине, следует из сводки Минобороны РФ, РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T12:00
2022-06-25T12:37
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская авиация вместе с ракетными войсками и артиллерией уничтожили более 780 националистов в ходе спецоперации на Украине, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО "Ураган", 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей", - говорится в документе.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия
12:00 25.06.2022 (обновлено: 12:37 25.06.2022)
 
ВС России уничтожили более 780 украинских националистов

Минобороны: ВС России уничтожили более 780 украинских националистов

© AP PhotoРоссийские военнослужащие в ЛНР
Российские военнослужащие в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие в ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская авиация вместе с ракетными войсками и артиллерией уничтожили более 780 националистов в ходе спецоперации на Украине, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.
"В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО "Ураган", 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей", - говорится в документе.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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