https://ria.ru/20220625/natsionalisty-1798066254.html

ВС России уничтожили более 780 украинских националистов

ВС России уничтожили более 780 украинских националистов - РИА Новости, 25.06.2022

ВС России уничтожили более 780 украинских националистов

Российская авиация вместе с ракетными войсками и артиллерией уничтожили более 780 националистов в ходе спецоперации на Украине, следует из сводки Минобороны РФ, РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T12:00

2022-06-25T12:00

2022-06-25T12:37

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9949283e724585ef28dfeef817aecf4e.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская авиация вместе с ракетными войсками и артиллерией уничтожили более 780 националистов в ходе спецоперации на Украине, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО "Ураган", 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220625/severodonetsk-1798070607.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия