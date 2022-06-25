https://ria.ru/20220625/mototsikly-1798101499.html

В Москве снизилось число ДТП с мотоциклами

В Москве снизилось число ДТП с мотоциклами - РИА Новости, 25.06.2022

В Москве снизилось число ДТП с мотоциклами

Количество дорожно-транспортных происшествий с мотоциклистами в Москве в этом году снизилось на 20,5%, сообщил советник руководителя департамента транспорта... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T16:07

2022-06-25T16:07

2022-06-25T16:15

общество

максим ликсутов

москва

северный речной вокзал

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Количество дорожно-транспортных происшествий с мотоциклистами в Москве в этом году снизилось на 20,5%, сообщил советник руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Хитров."Количество ДТП, например, в этом году на 20,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал Хитров на мотовыставке, приуроченной к Всемирному дню мотоциклиста, которая проходит на Северном речном вокзале в Москве.По его словам, транспортный комплекс Москвы, по поручению заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, уделяет огромное внимание мотокультуре."Организуется открытие сезона, закрытие сезона, подобные выставки и мероприятия. Все мы видим социальную рекламу на улицах города. Это безусловно благоприятно способствует уменьшению ДТП с участием мотоциклистов", - добавил Хитров.Кроме того, Хитров попросил всех мотоциклистов, несмотря на жаркую погоду, установившуюся в городе, уделять огромное внимание безопасности, носить мотоэкипировку и соблюдать скоростной режим.

https://ria.ru/20220217/dorogi-1773315053.html

https://ria.ru/20220418/motoprava-1784118965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, максим ликсутов , москва, северный речной вокзал, департамент транспорта г. москвы