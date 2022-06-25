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В Москве снизилось число ДТП с мотоциклами - РИА Новости, 25.06.2022
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В Москве снизилось число ДТП с мотоциклами
В Москве снизилось число ДТП с мотоциклами - РИА Новости, 25.06.2022
В Москве снизилось число ДТП с мотоциклами
Количество дорожно-транспортных происшествий с мотоциклистами в Москве в этом году снизилось на 20,5%, сообщил советник руководителя департамента транспорта... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T16:07
2022-06-25T16:15
общество
максим ликсутов
москва
северный речной вокзал
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Количество дорожно-транспортных происшествий с мотоциклистами в Москве в этом году снизилось на 20,5%, сообщил советник руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Хитров."Количество ДТП, например, в этом году на 20,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал Хитров на мотовыставке, приуроченной к Всемирному дню мотоциклиста, которая проходит на Северном речном вокзале в Москве.По его словам, транспортный комплекс Москвы, по поручению заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, уделяет огромное внимание мотокультуре."Организуется открытие сезона, закрытие сезона, подобные выставки и мероприятия. Все мы видим социальную рекламу на улицах города. Это безусловно благоприятно способствует уменьшению ДТП с участием мотоциклистов", - добавил Хитров.Кроме того, Хитров попросил всех мотоциклистов, несмотря на жаркую погоду, установившуюся в городе, уделять огромное внимание безопасности, носить мотоэкипировку и соблюдать скоростной режим.
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общество, максим ликсутов , москва, северный речной вокзал, департамент транспорта г. москвы
16:07 25.06.2022 (обновлено: 16:15 25.06.2022)
 
В Москве снизилось число ДТП с мотоциклами

Количество ДТП с мотоциклами в Москве в этом году снизилось на 20,5 процента

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМотоциклист на одной из улиц Москвы
Мотоциклист на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мотоциклист на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Количество дорожно-транспортных происшествий с мотоциклистами в Москве в этом году снизилось на 20,5%, сообщил советник руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Хитров.
"Количество ДТП, например, в этом году на 20,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал Хитров на мотовыставке, приуроченной к Всемирному дню мотоциклиста, которая проходит на Северном речном вокзале в Москве.
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По его словам, транспортный комплекс Москвы, по поручению заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, уделяет огромное внимание мотокультуре.
"Организуется открытие сезона, закрытие сезона, подобные выставки и мероприятия. Все мы видим социальную рекламу на улицах города. Это безусловно благоприятно способствует уменьшению ДТП с участием мотоциклистов", - добавил Хитров.
Кроме того, Хитров попросил всех мотоциклистов, несмотря на жаркую погоду, установившуюся в городе, уделять огромное внимание безопасности, носить мотоэкипировку и соблюдать скоростной режим.
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ОбществоМаксим ЛиксутовМоскваСеверный Речной вокзалДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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