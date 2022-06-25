https://ria.ru/20220625/moskva-1798063425.html
В Москве за сутки госпитализировали 112 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 112 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 112 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 230 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T11:43
2022-06-25T11:43
2022-06-25T11:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577782473_135:0:2669:1425_1920x0_80_0_0_d8705c1f23360064181ebfc736aa727a.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 230 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 230, госпитализированы - 112 человек, выздоровел - 177 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 240 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 776 213 случая коронавируса, выздоровели 2 585 660 человек, умерли 44 071 человека.
https://ria.ru/20220624/immunitet-1797897003.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577782473_481:0:2543:1546_1920x0_80_0_0_b3d2941188e22adcd8de71083edfed69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
В Москве за сутки госпитализировали 112 человек с COVID-19
В Москве выявили 230 новых случаев заражения коронавирусом