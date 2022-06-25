https://ria.ru/20220625/moskva-1798063425.html

В Москве за сутки госпитализировали 112 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 112 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 112 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 230 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:43

2022-06-25T11:43

2022-06-25T11:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 230 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 230, госпитализированы - 112 человек, выздоровел - 177 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 240 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 776 213 случая коронавируса, выздоровели 2 585 660 человек, умерли 44 071 человека.

https://ria.ru/20220624/immunitet-1797897003.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва