Рейтинг@Mail.ru
В технополисе "Москва" рассказали о сделанных в 2021 году изобретениях - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220625/izobreteniya-1798049891.html
В технополисе "Москва" рассказали о сделанных в 2021 году изобретениях
В технополисе "Москва" рассказали о сделанных в 2021 году изобретениях - РИА Новости, 25.06.2022
В технополисе "Москва" рассказали о сделанных в 2021 году изобретениях
Резиденты технополиса "Москва" запатентовали 16 новых изобретений в прошлом году, среди них медицинские рентгены и дыхательное оборудование, говорится на... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T09:40
2022-06-25T09:40
экономика
технологии
владимир ефимов (политик)
владислав овчинский
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597672962_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_7128c3377d59bb6b6f1ac363d6a92f07.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Резиденты технополиса "Москва" запатентовали 16 новых изобретений в прошлом году, среди них медицинские рентгены и дыхательное оборудование, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."В особой экономической зоне Москвы за 2021 год резиденты зарегистрировали еще 16 патентов на изобретения и полезные модели. В их числе новая микроэлектроника, медицинские рентгены и дыхательное оборудование, установки для химических исследований и другая инновационная продукция", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, которые приводятся на сайте, большинство патентов в прошлом году получили предприятия кластера высокотехнологичных производств ОЭЗ Москвы."Кроме патентов на изобретения и полезные модели резиденты ОЭЗ Москвы регистрировали новые топологии микросхем, собственное программное обеспечение и другие инновационные решения", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211230/izobreteniya-1766106311.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597672962_374:0:1441:800_1920x0_80_0_0_91913af4b93e34fa175e3399fcd45dce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, владимир ефимов (политик), владислав овчинский, москва
09:40 25.06.2022
 
В технополисе "Москва" рассказали о сделанных в 2021 году изобретениях

Резиденты технополиса "Москва" запатентовали 16 изобретений в 2021 году

© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
Стенд "Технополис Москва". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Резиденты технополиса "Москва" запатентовали 16 новых изобретений в прошлом году, среди них медицинские рентгены и дыхательное оборудование, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В особой экономической зоне Москвы за 2021 год резиденты зарегистрировали еще 16 патентов на изобретения и полезные модели. В их числе новая микроэлектроника, медицинские рентгены и дыхательное оборудование, установки для химических исследований и другая инновационная продукция", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, которые приводятся на сайте, большинство патентов в прошлом году получили предприятия кластера высокотехнологичных производств ОЭЗ Москвы.
"Кроме патентов на изобретения и полезные модели резиденты ОЭЗ Москвы регистрировали новые топологии микросхем, собственное программное обеспечение и другие инновационные решения", - добавляется в сообщении.
Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 07:22
В Роспатенте назвали главные изобретения года
 
ЭкономикаТехнологииВладимир Ефимов (политик)Владислав ОвчинскийМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала