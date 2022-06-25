https://ria.ru/20220625/izobreteniya-1798049891.html

В технополисе "Москва" рассказали о сделанных в 2021 году изобретениях

В технополисе "Москва" рассказали о сделанных в 2021 году изобретениях - РИА Новости, 25.06.2022

В технополисе "Москва" рассказали о сделанных в 2021 году изобретениях

Резиденты технополиса "Москва" запатентовали 16 новых изобретений в прошлом году, среди них медицинские рентгены и дыхательное оборудование, говорится на... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T09:40

2022-06-25T09:40

2022-06-25T09:40

экономика

технологии

владимир ефимов (политик)

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Резиденты технополиса "Москва" запатентовали 16 новых изобретений в прошлом году, среди них медицинские рентгены и дыхательное оборудование, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."В особой экономической зоне Москвы за 2021 год резиденты зарегистрировали еще 16 патентов на изобретения и полезные модели. В их числе новая микроэлектроника, медицинские рентгены и дыхательное оборудование, установки для химических исследований и другая инновационная продукция", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, которые приводятся на сайте, большинство патентов в прошлом году получили предприятия кластера высокотехнологичных производств ОЭЗ Москвы."Кроме патентов на изобретения и полезные модели резиденты ОЭЗ Москвы регистрировали новые топологии микросхем, собственное программное обеспечение и другие инновационные решения", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211230/izobreteniya-1766106311.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, владимир ефимов (политик), владислав овчинский, москва