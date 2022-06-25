https://ria.ru/20220625/golod-1798029091.html

В США признали голод "непреходящей реальностью"

В США признали голод "непреходящей реальностью" - РИА Новости, 25.06.2022

В США признали голод "непреходящей реальностью"

Растущая волна голода в США – это не временная проблема, а непреходящая реальность. Такое мнение в статье для агентства Bloomberg высказала обозреватель Аманда... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T02:53

2022-06-25T02:53

2022-06-25T02:53

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Растущая волна голода в США – это не временная проблема, а непреходящая реальность. Такое мнение в статье для агентства Bloomberg высказала обозреватель Аманда Литтл.По мере ухудшения экономической ситуации все большему числу людей становится труднее обеспечивать свои семьи едой. "В прошлом году каждый шестой американец полагался на помощь продовольственных банков, чтобы выжить— 53 миллиона человек по сравнению с 40 миллионами до пандемии. Теперь, когда пандемия идет на убыль, число голодающих американцев снова растет. Цены на продукты подскочили на 12% за последний год — это самый резкий рост с 1979 года", - пишет она.При этом, отмечает автор публикации, финансовая нестабильность, сбои в цепочках поставок и сокращение импорта зерна сохранятся в обозримом будущем.Тем не менее, пишет Литтл, в США многие консервативные законодатели по-прежнему считают голод проблемой сугубо индивидуальной, которую правительство не обязано исправлять. "Поиск немедленных и долгосрочных решений должен стать моральным императивом, который не ограничивается партийными рамками", - резюмирует она.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент России Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и официальная Москва не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.США и Евросоюз, совершившие грубые ошибки с введением санкций на удобрения в отношении России, должны думать об ответе перед миллионами голодающих людей, которые могут появиться, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. А по словам вице-премьера Алексея Оверчука, экономическая война против России пошла не по плану тех, кто ее развязал. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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