https://ria.ru/20220625/donetsk-1798105978.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T16:41
2022-06-25T16:41
2022-06-25T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Куйбышевского района снарядами калибром 152 миллиметра в 15.45 (совпадает с мск).
https://ria.ru/20220625/donetsk-1798045139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
16:41 25.06.2022 (обновлено: 16:47 25.06.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка