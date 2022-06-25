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Границу Ростовской области с февраля пересекли более 1,6 миллиона беженцев - РИА Новости, 25.06.2022
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Границу Ростовской области с февраля пересекли более 1,6 миллиона беженцев
Границу Ростовской области с февраля пересекли более 1,6 миллиона беженцев - РИА Новости, 25.06.2022
Границу Ростовской области с февраля пересекли более 1,6 миллиона беженцев
Более 1,6 миллиона жителей Донбасса и Украины пересекли границу РФ в Ростовской области с середины февраля, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T03:06
2022-06-25T03:06
россия
донбасс
украина
в мире
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 1,6 миллиона жителей Донбасса и Украины пересекли границу РФ в Ростовской области с середины февраля, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Голубев.Число въезжающих граждан, по данным губернатора, существенно не меняется. Ежедневно границу области пересекают от 12 до 20 тысяч человек, которые затем уезжают в различные регионы России.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, донбасс, украина, в мире
03:06 25.06.2022
 
Границу Ростовской области с февраля пересекли более 1,6 миллиона беженцев

Границу Ростовской области с 18 февраля пересекли более 1,6 миллиона беженцев

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтобус с беженцами
Автобус с беженцами - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Автобус с беженцами. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 1,6 миллиона жителей Донбасса и Украины пересекли границу РФ в Ростовской области с середины февраля, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Голубев.
"С 18 февраля границу Ростовской области пересекли более 1,6 миллиона человек. C территорий, контролируемых ЛНР и ДНР, въехали более 1 миллиона человек, около 600 тысяч беженцев прибыли из других территорий Украины", - сказал он.
Число въезжающих граждан, по данным губернатора, существенно не меняется. Ежедневно границу области пересекают от 12 до 20 тысяч человек, которые затем уезжают в различные регионы России.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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