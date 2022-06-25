МИД отметил ценность координации Москвы и Минска
МИД отметил ценность координации Москвы и Минска для отстаивания интересов в мире
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. МИД РФ в поздравительном посте в годовщину установления дипломатических отношений России и Белоруссии отметил особую ценность внешнеполитической координации Москвы и Минска с целью отстаивания национальных интересов на мировой арене в условиях обострившейся международной обстановки.
"25 июня отмечается 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией. Именно в этот день в 1992 году в Минске был подписан Протокол, закрепивший намерение двух независимых государств идти по пути укрепления политических, торгово-экономических и культурных связей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Подчеркивается, что за прошедшие годы две страны развивали двусторонние контакты во всех сферах взаимодействия и продвигались на пути интеграции. А в условиях обострившейся международной обстановки, отмечается в сообщении, "особенно ценна внешнеполитическая координация Москвы и Минска с целью отстаивания национальных интересов на мировой арене".
"Поздравляем братские народы России и Белоруссии с нашим общим праздником!" - говорится в сообщении МИД РФ.