https://ria.ru/20220625/belorussiya-1798054911.html

МИД отметил ценность координации Москвы и Минска

МИД отметил ценность координации Москвы и Минска - РИА Новости, 25.06.2022

МИД отметил ценность координации Москвы и Минска

МИД РФ в поздравительном посте в годовщину установления дипломатических отношений России и Белоруссии отметил особую ценность внешнеполитической координации... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T10:27

2022-06-25T10:27

2022-06-25T10:27

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. МИД РФ в поздравительном посте в годовщину установления дипломатических отношений России и Белоруссии отметил особую ценность внешнеполитической координации Москвы и Минска с целью отстаивания национальных интересов на мировой арене в условиях обострившейся международной обстановки."25 июня отмечается 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией. Именно в этот день в 1992 году в Минске был подписан Протокол, закрепивший намерение двух независимых государств идти по пути укрепления политических, торгово-экономических и культурных связей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Подчеркивается, что за прошедшие годы две страны развивали двусторонние контакты во всех сферах взаимодействия и продвигались на пути интеграции. А в условиях обострившейся международной обстановки, отмечается в сообщении, "особенно ценна внешнеполитическая координация Москвы и Минска с целью отстаивания национальных интересов на мировой арене"."Поздравляем братские народы России и Белоруссии с нашим общим праздником!" - говорится в сообщении МИД РФ.

https://ria.ru/20220625/belorussiya-1798051218.html

https://ria.ru/20220625/diplomatiya-1797823956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, минск, в мире