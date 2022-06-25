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Территорию "Азота" контролирует Народная милиция ЛНР
Территорию "Азота" контролирует Народная милиция ЛНР - РИА Новости, 25.06.2022
Территорию "Азота" контролирует Народная милиция ЛНР
Территория завода контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T20:29
2022-06-25T20:29
2022-06-25T20:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
северодонецк
игорь конашенков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Территория завода контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."В настоящее время территория данного предприятия контролируется подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики", - сказал Конашенков на брифинге.
луганская народная республика
россия
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, северодонецк, игорь конашенков
20:29 25.06.2022 (обновлено: 20:33 25.06.2022)
Территорию "Азота" контролирует Народная милиция ЛНР
Минобороны: территорию предприятия "Азот" контролируют подразделения Народной милиции ЛНР