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Территорию "Азота" контролирует Народная милиция ЛНР - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Территорию "Азота" контролирует Народная милиция ЛНР
Территорию "Азота" контролирует Народная милиция ЛНР - РИА Новости, 25.06.2022
Территорию "Азота" контролирует Народная милиция ЛНР
Территория завода контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T20:29
2022-06-25T20:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
северодонецк
игорь конашенков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Территория завода контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."В настоящее время территория данного предприятия контролируется подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики", - сказал Конашенков на брифинге.
луганская народная республика
россия
донбасс
северодонецк
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луганская народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, северодонецк, игорь конашенков
20:29 25.06.2022 (обновлено: 20:33 25.06.2022)
 
Территорию "Азота" контролирует Народная милиция ЛНР

Минобороны: территорию предприятия "Азот" контролируют подразделения Народной милиции ЛНР

© РИА Новости / Виктор АнтонюкЗдания химического комбината "Азот" в Северодонецке
Здания химического комбината Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Здания химического комбината "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Территория завода контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В настоящее время территория данного предприятия контролируется подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики", - сказал Конашенков на брифинге.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДонбассСеверодонецкИгорь Конашенков
 
 
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