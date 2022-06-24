https://ria.ru/20220624/zoloto-1797803782.html

В Швейцарии проверят обстоятельства ввоза в страну золота из России

В Швейцарии проверят обстоятельства ввоза в страну золота из России - РИА Новости, 24.06.2022

В Швейцарии проверят обстоятельства ввоза в страну золота из России

Около трех тонн российского золота было импортировано в Швейцарию в мае этого года из Великобритании, швейцарское Федеральное таможенное управление проверяет... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:34

2022-06-24T12:34

2022-06-24T12:36

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ЦЮРИХ, 24 июн - РИА Новости. Около трех тонн российского золота было импортировано в Швейцарию в мае этого года из Великобритании, швейцарское Федеральное таможенное управление проверяет эти поставки на предмет соблюдения санкционного режима.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на таможенное управление Швейцарии сообщило, что Конфедерация начала импортировать золото из РФ, впервые с зимы. Сообщалось, что в мае в Швейцарию из России было поставлено более 3 тонн золота. Позднее Швейцарская ассоциация производителей и продавцов драгоценных металлов (AFCMP) заявила, что никто из ее членов в последнее время не импортировал золото из РФ и ни один из крупных аффинажных заводов страны не принимал российские драгоценные металлы."Федеральное управление таможенной и пограничной безопасности постоянно (BAZG) отслеживает ситуацию с импортом золота из России. В мае 2022 года в Швейцарию из Великобритании было ввезено около трех тонн золота российского происхождения на сумму 194 миллиона швейцарских франков (более 200 миллионов долларов). BAZG изучает соответствующий импорт на предмет действующих санкций", - говорится в заявлении швейцарского ведомства.Как отметили в управлении, ввоз золота из России в Швейцарию разрешен, однако экспорт золота в РФ запрещен из-за санкций."Все слитки, произведенные российскими предприятиями после 7 марта 2022 года, больше не могут быть предметом торговли в Швейцарии. Однако слитки, произведенные российскими предприятиями до 7 марта 2022 года, в принципе, могут продолжать продаваться. В принципе, не существует торговых ограничений для золота в других формах (ювелирные изделия, золотые монеты)", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/zoloto-1797258097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, швейцария, россия, в мире, золото