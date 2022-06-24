https://ria.ru/20220624/zhara-1797902276.html

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 24.06.2022

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды 25-27 июня, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:25

2022-06-24T16:25

2022-06-24T16:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

общество

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744575961_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_ec453bdc37987e5766b0f89b9ad71c2a.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды 25-27 июня, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Сообщается, что с 25 по 27 июня в столице ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки 30-32 градусов.В комплексе городского хозяйства рассказали, что на данный момент усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города. Усилен контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики. Увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна, при необходимости будет проведена аэрация, в жаркую погоду она помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта. В ночные часы – с 21.00 до 06.00 будут обильно поливаться деревья, кустарники, цветники и газоны.

https://ria.ru/20220602/fontany-1792871544.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество, петр бирюков