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Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 24.06.2022
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды 25-27 июня, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:25
2022-06-24T16:25
2022-06-24T16:25
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды 25-27 июня, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Сообщается, что с 25 по 27 июня в столице ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки 30-32 градусов.В комплексе городского хозяйства рассказали, что на данный момент усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города. Усилен контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики. Увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна, при необходимости будет проведена аэрация, в жаркую погоду она помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта. В ночные часы – с 21.00 до 06.00 будут обильно поливаться деревья, кустарники, цветники и газоны.
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РИА Новости
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москва, городское хозяйство москвы, общество, петр бирюков
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды 25-27 июня, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозам синоптиков, в выходные дни и в понедельник в Москве
ожидается экстремальная жара. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. Усилен контроль за электросетевыми объектами, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысяч аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram
-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Сообщается, что с 25 по 27 июня в столице ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки 30-32 градусов.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что на данный момент усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города. Усилен контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики. Увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна, при необходимости будет проведена аэрация, в жаркую погоду она помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта. В ночные часы – с 21.00 до 06.00 будут обильно поливаться деревья, кустарники, цветники и газоны.