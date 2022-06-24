https://ria.ru/20220624/zerno-1797717213.html

Представитель генсека ООН прокомментировал ситуацию с экспортом зерна

Представитель генсека ООН прокомментировал ситуацию с экспортом зерна - РИА Новости, 24.06.2022

Представитель генсека ООН прокомментировал ситуацию с экспортом зерна

Генсек ООН Антониу Гутерреш всегда выступал за достижение пакетной договоренности по обеспечению с одной стороны экспорта зерна с Украины, а с другой – из... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T00:43

2022-06-24T00:43

2022-06-24T00:43

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ООН, 24 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш всегда выступал за достижение пакетной договоренности по обеспечению с одной стороны экспорта зерна с Украины, а с другой – из России, заявил РИА Новости официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.Ранее в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Лавров заявил, что Гутерреш хочет сначала договориться о вывозе украинского зерна, потом решать проблему с экспортом зерна из РФ, при этом, как указал министр, генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис.В интервью Лавров также заявил, что самый простой путь разблокировки экспорта украинского зерна лежит через Белоруссию. Он добавил, что все предложения, сформулированные еще президентом РФ Владимиром Путиным, положены "на бумагу" и переданы в Нью-Йорк". По словам главы российского МИД, "настораживает медленная реакция на, казалось бы, срочный вопрос". Он не исключил, что Секретариат ООН "испытывает на себе сильнейшее воздействие от желающих осуществлять внешнее управление организацией".Между тем, как заявил РИА Новости один из представителей ООН, "белорусский маршрут по вывозу зерна с Украины был одним из первых вариантов, которые предлагал генсек".В последние несколько недель ООН не поднимала тему экспорта украинского зерна по маршруту через Белоруссию.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220623/zerno-1797711891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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