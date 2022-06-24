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Представитель генсека ООН прокомментировал ситуацию с экспортом зерна - РИА Новости, 24.06.2022
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Представитель генсека ООН прокомментировал ситуацию с экспортом зерна
Представитель генсека ООН прокомментировал ситуацию с экспортом зерна - РИА Новости, 24.06.2022
Представитель генсека ООН прокомментировал ситуацию с экспортом зерна
Генсек ООН Антониу Гутерреш всегда выступал за достижение пакетной договоренности по обеспечению с одной стороны экспорта зерна с Украины, а с другой – из... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T00:43
2022-06-24T00:43
россия
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ООН, 24 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш всегда выступал за достижение пакетной договоренности по обеспечению с одной стороны экспорта зерна с Украины, а с другой – из России, заявил РИА Новости официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.Ранее в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Лавров заявил, что Гутерреш хочет сначала договориться о вывозе украинского зерна, потом решать проблему с экспортом зерна из РФ, при этом, как указал министр, генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис.В интервью Лавров также заявил, что самый простой путь разблокировки экспорта украинского зерна лежит через Белоруссию. Он добавил, что все предложения, сформулированные еще президентом РФ Владимиром Путиным, положены "на бумагу" и переданы в Нью-Йорк". По словам главы российского МИД, "настораживает медленная реакция на, казалось бы, срочный вопрос". Он не исключил, что Секретариат ООН "испытывает на себе сильнейшее воздействие от желающих осуществлять внешнее управление организацией".Между тем, как заявил РИА Новости один из представителей ООН, "белорусский маршрут по вывозу зерна с Украины был одним из первых вариантов, которые предлагал генсек".В последние несколько недель ООН не поднимала тему экспорта украинского зерна по маршруту через Белоруссию.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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россия, украина, оон, в мире
00:43 24.06.2022
 
Представитель генсека ООН прокомментировал ситуацию с экспортом зерна

Представитель генсека ООН: Гутерреш выступает за экспорт зерна с Украины и из России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ООН, 24 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш всегда выступал за достижение пакетной договоренности по обеспечению с одной стороны экспорта зерна с Украины, а с другой – из России, заявил РИА Новости официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Ранее в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Лавров заявил, что Гутерреш хочет сначала договориться о вывозе украинского зерна, потом решать проблему с экспортом зерна из РФ, при этом, как указал министр, генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис.
"Генсек всегда говорил о пакетной сделке по экспорту с Украины и экспорту из России одновременно", - сказал Дюжаррик.
В интервью Лавров также заявил, что самый простой путь разблокировки экспорта украинского зерна лежит через Белоруссию. Он добавил, что все предложения, сформулированные еще президентом РФ Владимиром Путиным, положены "на бумагу" и переданы в Нью-Йорк". По словам главы российского МИД, "настораживает медленная реакция на, казалось бы, срочный вопрос". Он не исключил, что Секретариат ООН "испытывает на себе сильнейшее воздействие от желающих осуществлять внешнее управление организацией".
Между тем, как заявил РИА Новости один из представителей ООН, "белорусский маршрут по вывозу зерна с Украины был одним из первых вариантов, которые предлагал генсек".
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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Россия готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна
В последние несколько недель ООН не поднимала тему экспорта украинского зерна по маршруту через Белоруссию.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.
При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 23:01
Лавров назвал самый простой путь разблокировки экспорта украинского зерна
 
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