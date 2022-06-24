В Музее Востока открылась выставка "Стирая ржавчину с глаз"
В Музее Востока открылась выставка "Стирая ржавчину с глаз", посвященная Жаку Ихмальяну
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея ВостокаКлоун с собачками, 1974 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Востока
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Музее Востока открылась выставка "Стирая ржавчину с глаз". Она приурочена к 100-летию со дня рождения живописца и графика Жака Ихмальяна, сообщает пресс-служба.
Его работы входят не только в собрание Музея Востока, но и Третьяковской галереи, Музея живописи и архитектуры в Стамбуле, Национальной галереи Армении и других институций.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея ВостокаИхмальян Жак. Две грации, 1973 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Востока
Ихмальян Жак. Две грации, 1973 год
На новой выставке собрано более 200 произведений мастера, часть из них показывают впервые.
В качестве названия экспозиции взята чуть исправленная строчка из стихотворения художника. Ихмальян считал, что искусство – это такое приближение к правде, которое иногда даже сильнее нее, потому что отрешено от мелочей, более целостно, наполнено чувством и переживанием, уточняется в пресс-релизе.
Художник "уходил от прямого жизнеподобия". Он стремился "к музыкальным созвучиям цвета и формы, к метафоричности образов, к непредсказуемому и драматичному борению тьмы со светом", рассказывают в пресс-службе.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея ВостокаДва верблюда, 1974 год
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Два верблюда, 1974 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Востока
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея ВостокаДевушка-натурщица, 1972 год
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Девушка-натурщица, 1972 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Востока
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея ВостокаПейзаж с осликом, 1976 год
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Пейзаж с осликом, 1976 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Востока
1 из 3
Два верблюда, 1974 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Востока
2 из 3
Девушка-натурщица, 1972 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Востока
3 из 3
Пейзаж с осликом, 1976 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Востока
В его творчестве можно найти следы французской и дальневосточной художественных традиций. Но "главной в формировании его искусства, несомненно оказалась культура его родины", говорят в Музее Востока.
Ихмальян родился в Стамбуле, учился у Абидина Дино и Бедри Рахми Эюбоглу. В юности он примкнул к левому движению, был арестован и провел три года в заточении. После жил в Сирии, Ливане, Польше, Китае.
С 1961 года он поселился в Москве, преподавал турецкий язык и литературу в Институте восточных языков при МГУ.