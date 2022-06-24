https://ria.ru/20220624/vystavka-1797562170.html

В Музее Востока открылась выставка "Стирая ржавчину с глаз"

В Музее Востока открылась выставка "Стирая ржавчину с глаз" - РИА Новости, 24.06.2022

В Музее Востока открылась выставка "Стирая ржавчину с глаз"

В Музее Востока открылась выставка "Стирая ржавчину с глаз". Она приурочена к 100-летию со дня рождения живописца и графика Жака Ихмальяна, сообщает... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:02

2022-06-24T12:02

2022-06-24T12:02

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Музее Востока открылась выставка "Стирая ржавчину с глаз". Она приурочена к 100-летию со дня рождения живописца и графика Жака Ихмальяна, сообщает пресс-служба. Его работы входят не только в собрание Музея Востока, но и Третьяковской галереи, Музея живописи и архитектуры в Стамбуле, Национальной галереи Армении и других институций. На новой выставке собрано более 200 произведений мастера, часть из них показывают впервые. В качестве названия экспозиции взята чуть исправленная строчка из стихотворения художника. Ихмальян считал, что искусство – это такое приближение к правде, которое иногда даже сильнее нее, потому что отрешено от мелочей, более целостно, наполнено чувством и переживанием, уточняется в пресс-релизе. Художник "уходил от прямого жизнеподобия". Он стремился "к музыкальным созвучиям цвета и формы, к метафоричности образов, к непредсказуемому и драматичному борению тьмы со светом", рассказывают в пресс-службе. В его творчестве можно найти следы французской и дальневосточной художественных традиций. Но "главной в формировании его искусства, несомненно оказалась культура его родины", говорят в Музее Востока.Ихмальян родился в Стамбуле, учился у Абидина Дино и Бедри Рахми Эюбоглу. В юности он примкнул к левому движению, был арестован и провел три года в заточении. После жил в Сирии, Ливане, Польше, Китае.С 1961 года он поселился в Москве, преподавал турецкий язык и литературу в Институте восточных языков при МГУ.

https://ria.ru/20220620/chekrygin-1796202351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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