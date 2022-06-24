12:45 24.06.2022 (обновлено: 12:49 24.06.2022)
Псковские власти уточнили условия выплат семьям погибших на Украине военных
Глава Псковской области уточнил условия выплат семьям военных, погибших на Украине
Псков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников скорректировал свой указ о выплатах семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, расширив условия их получения, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Согласно документу, материальная поддержка будет предоставляться членам семей погибших военнослужащих, имевших место жительства в Псковской области или регистрацию по месту дислокации в регионе воинских частей", - говорится в сообщении.
Как уточняют областные власти, ранее эти выплаты могли получить только семьи военнослужащих, захороненных на территории Псковской области.
"Единовременная региональная выплата в размере 1 миллиона рублей будет производиться при условии неполучения членами семей погибших военнослужащих материальной поддержки в другом субъекте РФ", - заключает псковская администрация.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.