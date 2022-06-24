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Псковские власти уточнили условия выплат семьям погибших на Украине военных

Псковские власти уточнили условия выплат семьям погибших на Украине военных - РИА Новости, 24.06.2022

Псковские власти уточнили условия выплат семьям погибших на Украине военных

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников скорректировал свой указ о выплатах семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:45

2022-06-24T12:45

2022-06-24T12:49

владимир путин

украина

псковская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников скорректировал свой указ о выплатах семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, расширив условия их получения, сообщает пресс-служба правительства региона."Согласно документу, материальная поддержка будет предоставляться членам семей погибших военнослужащих, имевших место жительства в Псковской области или регистрацию по месту дислокации в регионе воинских частей", - говорится в сообщении.Как уточняют областные власти, ранее эти выплаты могли получить только семьи военнослужащих, захороненных на территории Псковской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797530275.html

https://ria.ru/20220426/podderzhka-1785442629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, украина, псковская область, россия, общество