https://ria.ru/20220624/vstrecha-1797875370.html
Путин по видеосвязи принимает участие во встрече "БРИКС плюс"
Путин по видеосвязи принимает участие во встрече "БРИКС плюс" - РИА Новости, 24.06.2022
Путин по видеосвязи принимает участие во встрече "БРИКС плюс"
Президент РФ Владимир Владимир Путин по видеосвязи принимает участие во встрече в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств,... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:20
2022-06-24T15:20
2022-06-24T15:20
владимир путин
брикс
политика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Владимир Путин по видеосвязи принимает участие во встрече в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств, сообщается на сайте Кремля.Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции."Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во встрече в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств", - говорится в сообщении.Тема заседания – "Укрепление партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху с целью совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".Отмечается, что во встрече "БРИКС плюс" также участвуют премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, вице-президент Бразилии Амилтон Моурао, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, президент Аргентины Альберто Фернандес, президент Египта Абдельфаттах Сиси, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб, президент Сенегала Макки Салл, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Фиджи Вореке Баинимарама и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, брикс, политика
Путин по видеосвязи принимает участие во встрече "БРИКС плюс"
Президент Путин по видеосвязи принимает участие во встрече в формате "БРИКС плюс"
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Владимир Путин по видеосвязи принимает участие во встрече в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств, сообщается
на сайте Кремля.
Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции.
"Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во встрече в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств", - говорится в сообщении.
Тема заседания – "Укрепление партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху с целью совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".
Отмечается, что во встрече "БРИКС плюс" также участвуют премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, вице-президент Бразилии Амилтон Моурао, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, президент Аргентины Альберто Фернандес, президент Египта Абдельфаттах Сиси, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб, президент Сенегала Макки Салл, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Фиджи Вореке Баинимарама и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.