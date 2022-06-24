https://ria.ru/20220624/vstrecha-1797875370.html

Путин по видеосвязи принимает участие во встрече "БРИКС плюс"

Путин по видеосвязи принимает участие во встрече "БРИКС плюс" - РИА Новости, 24.06.2022

Путин по видеосвязи принимает участие во встрече "БРИКС плюс"

Президент РФ Владимир Владимир Путин по видеосвязи принимает участие во встрече в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств,... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:20

2022-06-24T15:20

2022-06-24T15:20

владимир путин

брикс

политика

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Владимир Путин по видеосвязи принимает участие во встрече в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств, сообщается на сайте Кремля.Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции."Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во встрече в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств", - говорится в сообщении.Тема заседания – "Укрепление партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху с целью совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".Отмечается, что во встрече "БРИКС плюс" также участвуют премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, вице-президент Бразилии Амилтон Моурао, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, президент Аргентины Альберто Фернандес, президент Египта Абдельфаттах Сиси, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб, президент Сенегала Макки Салл, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Фиджи Вореке Баинимарама и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

https://ria.ru/20220623/briks-1797644010.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, брикс, политика