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Венесуэльский депутат: страны НАТО провоцируют продовольственный кризис - РИА Новости, 24.06.2022
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Венесуэльский депутат: страны НАТО провоцируют продовольственный кризис
Венесуэльский депутат: страны НАТО провоцируют продовольственный кризис - РИА Новости, 24.06.2022
Венесуэльский депутат: страны НАТО провоцируют продовольственный кризис
Соглашения по вопросам энергетики и продовольствия, подписанные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в ходе его последнего турне по странам Африки и Ближнего... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T03:30
2022-06-24T03:30
в мире
россия
венесуэла
нато
украина
николас мадуро
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КАРАКАС, 24 июн - РИА Новости. Соглашения по вопросам энергетики и продовольствия, подписанные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в ходе его последнего турне по странам Африки и Ближнего Востока призваны защитить его страну от кризиса, который провоцируют страны НАТО своим давлением на Россию, заявил РИА Новости венесуэльский депутат Хулио Чавес."Президент предвосхищает будущий продовольственный и очень острый, обострившийся энергетический кризисы, возникшие в результате агрессии и войны НАТО против России на территории Украины", - сказал Чавес, член правящей Объединенной социалистической партии Венесуэлы.Николас Мадуро в июне впервые за долгое время совершил заграничное турне, в рамках которого посетил Турцию, Алжир, Иран, Кувейт, Катар и Азербайджан. Подписанные в ходе поездки соглашения направлены на развитие сотрудничества с этими государствами в области энергетики, нефти, газа, сельского хозяйства, технологий, транспорта и финансов."Соглашения со стратегическими союзниками в этих областях обеспечат нас сырьем, технологиями и оборудованием, чтобы это (последствия санкций против РФ - ред.) оказало меньшее влияние на венесуэльский народ и позволило нам продолжать повышать уровень производства и благосостояния", - пояснил депутат.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к глобальному росту цен на топливо, электроэнергию, удобрения и продукты питания.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220624/gonduras-1797721319.html
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в мире, россия, венесуэла, нато, украина, николас мадуро
03:30 24.06.2022
 
Венесуэльский депутат: страны НАТО провоцируют продовольственный кризис

Венесуэльский депутат Чавес: давлением на Россию НАТО провоцирует продовольственный кризис

CC BY-SA 4.0 / WiloJedi / Margarita Island, Nueva Esparta, Venezuela / Cropped imageВенесуэла
Венесуэла - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
CC BY-SA 4.0 / WiloJedi / Margarita Island, Nueva Esparta, Venezuela / Cropped image
Венесуэла. Архивное фото
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КАРАКАС, 24 июн - РИА Новости. Соглашения по вопросам энергетики и продовольствия, подписанные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в ходе его последнего турне по странам Африки и Ближнего Востока призваны защитить его страну от кризиса, который провоцируют страны НАТО своим давлением на Россию, заявил РИА Новости венесуэльский депутат Хулио Чавес.
"Президент предвосхищает будущий продовольственный и очень острый, обострившийся энергетический кризисы, возникшие в результате агрессии и войны НАТО против России на территории Украины", - сказал Чавес, член правящей Объединенной социалистической партии Венесуэлы.
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Николас Мадуро в июне впервые за долгое время совершил заграничное турне, в рамках которого посетил Турцию, Алжир, Иран, Кувейт, Катар и Азербайджан. Подписанные в ходе поездки соглашения направлены на развитие сотрудничества с этими государствами в области энергетики, нефти, газа, сельского хозяйства, технологий, транспорта и финансов.
"Соглашения со стратегическими союзниками в этих областях обеспечат нас сырьем, технологиями и оборудованием, чтобы это (последствия санкций против РФ - ред.) оказало меньшее влияние на венесуэльский народ и позволило нам продолжать повышать уровень производства и благосостояния", - пояснил депутат.
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Представитель генсека ООН прокомментировал ситуацию с экспортом зерна
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к глобальному росту цен на топливо, электроэнергию, удобрения и продукты питания.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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