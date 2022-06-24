https://ria.ru/20220624/vaktsinatsiya-1797758356.html

В Британии выяснили, сколько смертей предотвратила вакцинация от COVID-19

В Британии выяснили, сколько смертей предотвратила вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2022

В Британии выяснили, сколько смертей предотвратила вакцинация от COVID-19

Вакцинация от коронавируса помогла спасти жизни почти 20 миллионам человек в течение одного года после ее начала, говорится в исследовании Имперского колледжа... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:33

2022-06-24T10:33

2022-06-24T10:33

распространение коронавируса

в мире

коронавирус covid-19

великобритания

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса помогла спасти жизни почти 20 миллионам человек в течение одного года после ее начала, говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, опубликованном в медицинском журнале Lancet.Как отмечается, ученые проанализировали данные с 8 декабря 2020 года, когда первая вакцина от COVID-19 была введена пациенту вне условий клинических испытаний, до 8 декабря 2021 года. В рамках исследования они использовали математическую модель передачи коронавируса и вакцинации, адаптированную к данным о смертности от COVID-19 и избыточной смертности от всех причин в 185 странах и территориях. Влияние программ вакцинации определялось путем оценки дополнительных смертей, если вакцины не распространялись."Основываясь на официальных данных о случаях смерти от COVID-19, мы подсчитали, что вакцинация предотвратила 14,4 миллиона смертей от коронавируса в 185 странах и территориях в период с 8 декабря 2020 года по 8 декабря 2021 года. Эта оценка выросла до 19,8 миллиона ..., когда мы использовали избыточную смертность в качестве оценки истинных масштабов пандемии, что представляет собой глобальное сокращение на 63% от общего числа смертей (19,8 миллиона из 31,4 миллиона) в течение первого года с начала вакцинации от COVID-19", - говорится в исследовании.Как отмечается, в странах, охваченных программой COVAX, которая направлена ​​на обеспечение доступа к вакцинам в более бедных государствах, было предотвращено около 7,4 миллиона смертей. При этом в странах с высоким доходом и доходом выше среднего вакцинация смогла спасти около 12,2 миллиона человек."Вакцинация против COVID-19 существенно изменила ход пандемии, спася десятки миллионов жизней во всем мире. Однако недостаточный доступ к вакцинам в странах с низким уровнем дохода ограничил воздействие", - говорится в исследовании.

https://ria.ru/20220621/plesen-1796963404.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, коронавирус covid-19, великобритания