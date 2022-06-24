https://ria.ru/20220624/ukraina-1797853339.html

Читатели Le Figaro осудили Еврокомиссию за втягивание Украины в ЕС

Читатели Le Figaro осудили Еврокомиссию за втягивание Украины в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022

Читатели Le Figaro осудили Еврокомиссию за втягивание Украины в ЕС

Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали новость о предоставлении Украине и Молдавии статусов кандидатов в члены Евросоюза. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:21

2022-06-24T14:21

2022-06-24T15:02

украина

молдавия

брюссель

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали новость о предоставлении Украине и Молдавии статусов кандидатов в члены Евросоюза.На вопрос Евросоюза: "одобряете ли вы предоставление статуса кандидата Украине и Молдове?" — 53,72 процента пользователей сайта ответили отрицательно. В комментариях многие объяснили свою точку зрения, отметив, что объединение действует недемократично, не советуясь при принятии таких важных решений, как расширение, с собственным населением."Впрочем, для чего нужны опросы? Даже когда большинство французов против чего-либо, государство, как паровой каток, продолжает путь, который оно же утвердило! Единственный демократический путь, самая сущность демократии — это референдум! С каких это пор с людьми не советуются таким образом?" — поинтересовался Salluste10."Как и в случае с референдумом по европейской конституции, они будут делать, что хотят, вне зависимости от мнения большинства французов (да и других народов тоже)", — возмутился prof1."Такая схема Брюсселя — демонстрация рабского подчинения Европы американо-натовским предписаниям... Чем дольше это будет продолжаться, тем больше будет расти разрыв между европейскими народами и этим американским кондоминиумом, созданным Брюсселем", — считает JOEL VELASQUE."Когда весь этот преувеличенный энтузиазм уляжется и европейцы столкнутся лицом к лицу с реальностью, с этими двумя кандидатами, бесконечными дискуссиями, странами, которые будут принципиально против, и другими, которые будут за, даже за их счет, мы наконец увидим ущерб от этого обещания, данного слишком быстро", — подытожил Dany L.Накануне главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Присутствующие также заявили о готовности присвоить Грузии статус кандидата после выполнения ряда условий.

https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797775847.html

https://ria.ru/20220624/moldaviya-1797843155.html

https://ria.ru/20220624/moldaviya-1797797942.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

украина, молдавия, брюссель, евросоюз, в мире