https://ria.ru/20220624/ukraina-1797853339.html
Читатели Le Figaro осудили Еврокомиссию за втягивание Украины в ЕС
Читатели Le Figaro осудили Еврокомиссию за втягивание Украины в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022
Читатели Le Figaro осудили Еврокомиссию за втягивание Украины в ЕС
Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали новость о предоставлении Украине и Молдавии статусов кандидатов в члены Евросоюза. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:21
2022-06-24T14:21
2022-06-24T15:02
украина
молдавия
брюссель
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали новость о предоставлении Украине и Молдавии статусов кандидатов в члены Евросоюза.На вопрос Евросоюза: "одобряете ли вы предоставление статуса кандидата Украине и Молдове?" — 53,72 процента пользователей сайта ответили отрицательно. В комментариях многие объяснили свою точку зрения, отметив, что объединение действует недемократично, не советуясь при принятии таких важных решений, как расширение, с собственным населением."Впрочем, для чего нужны опросы? Даже когда большинство французов против чего-либо, государство, как паровой каток, продолжает путь, который оно же утвердило! Единственный демократический путь, самая сущность демократии — это референдум! С каких это пор с людьми не советуются таким образом?" — поинтересовался Salluste10."Как и в случае с референдумом по европейской конституции, они будут делать, что хотят, вне зависимости от мнения большинства французов (да и других народов тоже)", — возмутился prof1."Такая схема Брюсселя — демонстрация рабского подчинения Европы американо-натовским предписаниям... Чем дольше это будет продолжаться, тем больше будет расти разрыв между европейскими народами и этим американским кондоминиумом, созданным Брюсселем", — считает JOEL VELASQUE."Когда весь этот преувеличенный энтузиазм уляжется и европейцы столкнутся лицом к лицу с реальностью, с этими двумя кандидатами, бесконечными дискуссиями, странами, которые будут принципиально против, и другими, которые будут за, даже за их счет, мы наконец увидим ущерб от этого обещания, данного слишком быстро", — подытожил Dany L.Накануне главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Присутствующие также заявили о готовности присвоить Грузии статус кандидата после выполнения ряда условий.
https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797775847.html
https://ria.ru/20220624/moldaviya-1797843155.html
https://ria.ru/20220624/moldaviya-1797797942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, молдавия, брюссель, евросоюз, в мире
14:21 24.06.2022 (обновлено: 15:02 24.06.2022)
Читатели Le Figaro осудили Еврокомиссию за втягивание Украины в ЕС
Читатели Le Figaro обвинили Еврокомиссию в недемократичности из-за втягивания Украины в ЕС
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
прокомментировали новость о предоставлении Украине и Молдавии статусов кандидатов в члены Евросоюза.
На вопрос Евросоюза: "одобряете ли вы предоставление статуса кандидата Украине
и Молдове
?" — 53,72 процента пользователей сайта ответили отрицательно. В комментариях многие объяснили свою точку зрения, отметив, что объединение действует недемократично, не советуясь при принятии таких важных решений, как расширение, с собственным населением.
"Впрочем, для чего нужны опросы? Даже когда большинство французов против чего-либо, государство, как паровой каток, продолжает путь, который оно же утвердило! Единственный демократический путь, самая сущность демократии — это референдум! С каких это пор с людьми не советуются таким образом?" — поинтересовался Salluste10.
"Как и в случае с референдумом по европейской конституции, они будут делать, что хотят, вне зависимости от мнения большинства французов (да и других народов тоже)", — возмутился prof1.
"Это очень смешно. По радио мы постоянно слышим, что "Украина — кандидат, да, но, чтобы быть членом, она должна сначала решить то и это, а еще проблему (почти шепотом) коррупции". Словом, в обычное время она не прошла бы отбор. А, может, — и через десять лет. Но зато им ведь так приятно раздражать Путина, а ЕС — ублажать проукраинское общественное мнение", — высказался Alvin Karpis001.
"Такая схема Брюсселя
— демонстрация рабского подчинения Европы
американо-натовским предписаниям... Чем дольше это будет продолжаться, тем больше будет расти разрыв между европейскими народами и этим американским кондоминиумом, созданным Брюсселем", — считает JOEL VELASQUE.
"Когда весь этот преувеличенный энтузиазм уляжется и европейцы столкнутся лицом к лицу с реальностью, с этими двумя кандидатами, бесконечными дискуссиями, странами, которые будут принципиально против, и другими, которые будут за, даже за их счет, мы наконец увидим ущерб от этого обещания, данного слишком быстро", — подытожил Dany L.
Накануне главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии
статуса кандидатов на вступление в союз. Присутствующие также заявили о готовности присвоить Грузии
статус кандидата после выполнения ряда условий.