https://ria.ru/20220624/ukraina-1797847011.html

Сдавшиеся в ЛНР украинские военные рассказали, как их бросило командование

Сдавшиеся в ЛНР украинские военные рассказали, как их бросило командование - РИА Новости, 24.06.2022

Сдавшиеся в ЛНР украинские военные рассказали, как их бросило командование

Украинское командование послало военнослужащих под Горское (ЛНР) без четко поставленных задач и надлежащей подготовки, сдаться в плен стало единственным шансом... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:10

2022-06-24T14:10

2022-06-24T15:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украинское командование послало военнослужащих под Горское (ЛНР) без четко поставленных задач и надлежащей подготовки, сдаться в плен стало единственным шансом выжить, рассказали военнопленные в видео, распространенном Минобороны России.Всего под Горским сдались уже более сорока украинских военных."Нас кинули просто в никуда, без ничего, никто ничего не объяснил, как надо действовать. <…> Сказали, если хотите жить — сложите оружие, мы сложили оружие. Хорошо кормят, поят, все хорошо. У нас такой цельной подготовки не было — два раза стреляли по 11 патронов. Больше никакой подготовки не было", — рассказал один из пленных, изъясняясь на суржике (смесь русского и украинского языков).Другой военнопленный сообщил о проблемах со связью между подразделениями, которые привели к тому, что их группа оказалась отрезанной и обреченной на разгром."Оставили нас без связи. Мы не могли ни с батальоном, ни с бригадой связаться. Рация не работает, мы не знаем, что нам делать и где позиции занимать, какая задача для нас. Полностью были отрезаны, питания не было, воды не было, связи не было", — сказал он.Еще один пленный отметил гуманное отношение российских военных. "Мы находились как на ладони, не видя противника — если мы бы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя. Было принято решение для сохранения жизни личного состава сложить оружие и сдаться в плен. Нам сохранили жизнь, не били, напоили, дали воду сразу. Дают воду, еду, обращаются хорошо", — сказал он.По данным Минобороны, в районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск, состоящая из порядка 1800 военнослужащих, 120 нацистов "Правого сектора"* и около 80 иностранных наемников.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220621/severodonetsk-1796982554.html

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Кадры допроса сдавшихся в плен украинских военных Кадры допроса сдавшихся в плен украинских военных 2022-06-24T14:10 true PT1M17S

Украинские военные, сдавшиеся в плен в "горском" котле Украинские военные, сдавшиеся в плен в "горском" котле 2022-06-24T14:10 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, правый сектор, луганская народная республика