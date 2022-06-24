Украинские националисты оборудовали укрепрайоны в жилых кварталах Угледара
Минобороны: националисты оборудовали укрепрайоны в жилых кварталах Угледара в ДНР
© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали укрепрайоны в густонаселенных кварталах Угледара в ДНР, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Угледаре Донецкой Народной Республики в густонаселенных кварталах (улица 13 десантников и улица Молодежная) боевиками националистических батальонов "Айдар", "Правый сектор" (экстремистская организация, запрещена в РФ) и "Азов" (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела) оборудованы укрепленные районы, опорные пункты, склады вооружения и боеприпасов, а на крышах многоэтажных жилых зданий установлены минометы, из которых регулярно обстреливаются близлежащие населенные пункты", - сказал он на брифинге.
При этом, по словам Мизинцева, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.
В другом населенном пункте ДНР, Ясногорке, украинские неонацисты, по данным генерала, оборудовали опорные пункты и разместили РСЗО в школах №21 (улица Левобережная) и №30 (улица Волховская), удерживая под предлогом обеспечения безопасности жителей близлежащих домов.