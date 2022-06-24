https://ria.ru/20220624/ugledar-1798010000.html

Украинские националисты оборудовали укрепрайоны в жилых кварталах Угледара

Украинские националисты оборудовали укрепрайоны в жилых кварталах Угледара - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские националисты оборудовали укрепрайоны в жилых кварталах Угледара

Украинские националисты оборудовали укрепрайоны в густонаселенных кварталах Угледара в ДНР, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T21:37

2022-06-24T21:37

2022-06-24T21:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420929_0:194:3083:1928_1920x0_80_0_0_672aefebe39281c3ff71730dcdce7ee7.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали укрепрайоны в густонаселенных кварталах Угледара в ДНР, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.При этом, по словам Мизинцева, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.В другом населенном пункте ДНР, Ясногорке, украинские неонацисты, по данным генерала, оборудовали опорные пункты и разместили РСЗО в школах №21 (улица Левобережная) и №30 (улица Волховская), удерживая под предлогом обеспечения безопасности жителей близлежащих домов.

https://ria.ru/20220624/sdacha-1797795612.html

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)