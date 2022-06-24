https://ria.ru/20220624/ubiystvo-1797955404.html

Суд вынес приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство студентки

Суд вынес приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство студентки - РИА Новости, 24.06.2022

Суд вынес приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство студентки

Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Муртузали Меджидова за убийство... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:08

2022-06-24T18:08

2022-06-24T18:50

происшествия

мухтар меджидов

россия

казахстан

мгимо

московский городской суд

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Муртузали Меджидова за убийство студентки МГИМО, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Фролова.Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова."Измайловским районным судом Москвы на основании единодушного вердикта коллегии присяжных заседателей 24 июня 2022 года Меджидов Муртузали признан виновным в совершении убийства студентки МГИМО Байсафа Томирис. Суд назначил Меджидову М.М. наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.Как следует из материалов дела, Меджидов 13 апреля 2018 года в ходе очередной ссоры вытолкнул девушку из окна четвертого этажа аудитории в здании МГИМО МИД России с высоты 14,7 метра, Томирис Байсафа скончалась 3 мая в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров после инцидента сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование". Сам инцидент в Казахстане называли неоднозначным. Как утверждалось в СМИ, Томирис и Муртузали встречались.Прошлым летом присяжные Никулинского суда вынесли Муртузали Меджидову оправдательный вердикт, но Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр. До оправдания Меджидов содержался под стражей, в день решения суда его отпустили на свободу.

https://ria.ru/20220209/proisshestvie-1771708740.html

https://ria.ru/20220325/ubiystvo-1779876028.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, мухтар меджидов, россия, казахстан, мгимо, московский городской суд