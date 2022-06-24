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Суд вынес приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство студентки - РИА Новости, 24.06.2022
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Суд вынес приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство студентки
Суд вынес приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство студентки - РИА Новости, 24.06.2022
Суд вынес приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство студентки
Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Муртузали Меджидова за убийство... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:08
2022-06-24T18:50
происшествия
мухтар меджидов
россия
казахстан
мгимо
московский городской суд
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Муртузали Меджидова за убийство студентки МГИМО, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Фролова.Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова."Измайловским районным судом Москвы на основании единодушного вердикта коллегии присяжных заседателей 24 июня 2022 года Меджидов Муртузали признан виновным в совершении убийства студентки МГИМО Байсафа Томирис. Суд назначил Меджидову М.М. наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.Как следует из материалов дела, Меджидов 13 апреля 2018 года в ходе очередной ссоры вытолкнул девушку из окна четвертого этажа аудитории в здании МГИМО МИД России с высоты 14,7 метра, Томирис Байсафа скончалась 3 мая в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров после инцидента сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование". Сам инцидент в Казахстане называли неоднозначным. Как утверждалось в СМИ, Томирис и Муртузали встречались.Прошлым летом присяжные Никулинского суда вынесли Муртузали Меджидову оправдательный вердикт, но Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр. До оправдания Меджидов содержался под стражей, в день решения суда его отпустили на свободу.
https://ria.ru/20220209/proisshestvie-1771708740.html
https://ria.ru/20220325/ubiystvo-1779876028.html
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происшествия, мухтар меджидов, россия, казахстан, мгимо, московский городской суд
18:08 24.06.2022 (обновлено: 18:50 24.06.2022)
 
Суд вынес приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство студентки

Суд дал 13 лет сыну экс-чиновника из Дагестана Меджидова за убийство студентки МГИМО

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Муртузали Меджидова за убийство студентки МГИМО, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Фролова.
Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова.
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"Измайловским районным судом Москвы на основании единодушного вердикта коллегии присяжных заседателей 24 июня 2022 года Меджидов Муртузали признан виновным в совершении убийства студентки МГИМО Байсафа Томирис. Суд назначил Меджидову М.М. наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.
Как следует из материалов дела, Меджидов 13 апреля 2018 года в ходе очередной ссоры вытолкнул девушку из окна четвертого этажа аудитории в здании МГИМО МИД России с высоты 14,7 метра, Томирис Байсафа скончалась 3 мая в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров после инцидента сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование". Сам инцидент в Казахстане называли неоднозначным. Как утверждалось в СМИ, Томирис и Муртузали встречались.
Прошлым летом присяжные Никулинского суда вынесли Муртузали Меджидову оправдательный вердикт, но Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр. До оправдания Меджидов содержался под стражей, в день решения суда его отпустили на свободу.
Машина следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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ПроисшествияМухтар МеджидовРоссияКазахстанМГИМОМосковский городской суд
 
 
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