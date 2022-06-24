12:43 24.06.2022 (обновлено: 12:47 24.06.2022)
Житель Петербурга убил сына и сожительницу и выбросил тела в парке
Житель Петербурга убил сына и сожительницу и через несколько месяцев выкинул тела в парке
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Житель Петербурга подозревается в том, что с интервалом в несколько месяцев убил свое дитя и мать ребенка, их тела он сперва хранил в ванной, а потом уносил в парк, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по Петербургу.
Как отмечается, 23 марта 2021 года на территории Южно-Приморского парка были обнаружены скелетированные человеческие останки ребенка в возрасте около 13-22 месяцев. Следователи установили, что к совершению указанного преступления причастен мужчина 1994 года рождения, и задержали его.
По данным следствия, подозреваемый в октябре 2020 года после ссоры со своей сожительницей ударил их ребенка 2019 года рождения головой об пол, а также нанес множественные удары. Младенец скончался, его тело подозреваемый хранил на протяжении нескольких дней в ванной, после чего оставил в лесополосе на территории Южно-Приморского парка.
В феврале 2021 года подозреваемый на почве ревности задушил мать ребенка, ее тело также некоторое время хранил в ванной, затем вынес на территорию парка и спрятал в зарослях кустарника, считают в СК.
"Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявления ему обвинения в совершенных им преступлениях", - добавили в главке.