https://ria.ru/20220624/ubiystvo-1797807563.html

Житель Петербурга убил сына и сожительницу и выбросил тела в парке

Житель Петербурга убил сына и сожительницу и выбросил тела в парке - РИА Новости, 24.06.2022

Житель Петербурга убил сына и сожительницу и выбросил тела в парке

Житель Петербурга подозревается в том, что с интервалом в несколько месяцев убил свое дитя и мать ребенка, их тела он сперва хранил в ванной, а потом уносил в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:43

2022-06-24T12:43

2022-06-24T12:47

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Житель Петербурга подозревается в том, что с интервалом в несколько месяцев убил свое дитя и мать ребенка, их тела он сперва хранил в ванной, а потом уносил в парк, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по Петербургу.Как отмечается, 23 марта 2021 года на территории Южно-Приморского парка были обнаружены скелетированные человеческие останки ребенка в возрасте около 13-22 месяцев. Следователи установили, что к совершению указанного преступления причастен мужчина 1994 года рождения, и задержали его.По данным следствия, подозреваемый в октябре 2020 года после ссоры со своей сожительницей ударил их ребенка 2019 года рождения головой об пол, а также нанес множественные удары. Младенец скончался, его тело подозреваемый хранил на протяжении нескольких дней в ванной, после чего оставил в лесополосе на территории Южно-Приморского парка.В феврале 2021 года подозреваемый на почве ревности задушил мать ребенка, ее тело также некоторое время хранил в ванной, затем вынес на территорию парка и спрятал в зарослях кустарника, считают в СК."Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявления ему обвинения в совершенных им преступлениях", - добавили в главке.

https://ria.ru/20220603/balkon-1793000983.html

https://ria.ru/20220511/prestuplenie-1787816231.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург