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Житель Петербурга убил сына и сожительницу и выбросил тела в парке - РИА Новости, 24.06.2022
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Житель Петербурга убил сына и сожительницу и выбросил тела в парке
Житель Петербурга убил сына и сожительницу и выбросил тела в парке - РИА Новости, 24.06.2022
Житель Петербурга убил сына и сожительницу и выбросил тела в парке
Житель Петербурга подозревается в том, что с интервалом в несколько месяцев убил свое дитя и мать ребенка, их тела он сперва хранил в ванной, а потом уносил в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:43
2022-06-24T12:47
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Житель Петербурга подозревается в том, что с интервалом в несколько месяцев убил свое дитя и мать ребенка, их тела он сперва хранил в ванной, а потом уносил в парк, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по Петербургу.Как отмечается, 23 марта 2021 года на территории Южно-Приморского парка были обнаружены скелетированные человеческие останки ребенка в возрасте около 13-22 месяцев. Следователи установили, что к совершению указанного преступления причастен мужчина 1994 года рождения, и задержали его.По данным следствия, подозреваемый в октябре 2020 года после ссоры со своей сожительницей ударил их ребенка 2019 года рождения головой об пол, а также нанес множественные удары. Младенец скончался, его тело подозреваемый хранил на протяжении нескольких дней в ванной, после чего оставил в лесополосе на территории Южно-Приморского парка.В феврале 2021 года подозреваемый на почве ревности задушил мать ребенка, ее тело также некоторое время хранил в ванной, затем вынес на территорию парка и спрятал в зарослях кустарника, считают в СК."Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявления ему обвинения в совершенных им преступлениях", - добавили в главке.
https://ria.ru/20220603/balkon-1793000983.html
https://ria.ru/20220511/prestuplenie-1787816231.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург
12:43 24.06.2022 (обновлено: 12:47 24.06.2022)
 
Житель Петербурга убил сына и сожительницу и выбросил тела в парке

Житель Петербурга убил сына и сожительницу и через несколько месяцев выкинул тела в парке

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Житель Петербурга подозревается в том, что с интервалом в несколько месяцев убил свое дитя и мать ребенка, их тела он сперва хранил в ванной, а потом уносил в парк, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по Петербургу.
Как отмечается, 23 марта 2021 года на территории Южно-Приморского парка были обнаружены скелетированные человеческие останки ребенка в возрасте около 13-22 месяцев. Следователи установили, что к совершению указанного преступления причастен мужчина 1994 года рождения, и задержали его.
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По данным следствия, подозреваемый в октябре 2020 года после ссоры со своей сожительницей ударил их ребенка 2019 года рождения головой об пол, а также нанес множественные удары. Младенец скончался, его тело подозреваемый хранил на протяжении нескольких дней в ванной, после чего оставил в лесополосе на территории Южно-Приморского парка.
В феврале 2021 года подозреваемый на почве ревности задушил мать ребенка, ее тело также некоторое время хранил в ванной, затем вынес на территорию парка и спрятал в зарослях кустарника, считают в СК.
"Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявления ему обвинения в совершенных им преступлениях", - добавили в главке.
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