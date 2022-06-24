Анатолий Цой признался в любви Успенской
Певец Анатолий Цой признался в любви коллеге Любови Успенской
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Победитель первого сезона "Маски" Анатолий Цой рассказал о своем отношении к Любови Успенской. В скором времени у звезд должен выйти совместный трек.
"Мы давно знакомы, у нас классные отношения, мы дружим. Я всегда называю Любу "Моя любовь", потому что невозможно не любить эту женщину", – сказал Цой.
Певица Любовь Успенская
Он добавил, что инициатива с дуэтом принадлежала певице, передает портал Teleprogramma.pro.
"Она очень классная, интересная, порой безбашенная, очень молодая в душе, просто безумно энергичная. В общем, когда Люба предложила мне что-либо записать, то я ей ответил: "Я с удовольствием", – заявил артист.
Он отметил, что запись проходила у артистки дома. В композиции поется про Москву, настоящие чувства и эмоции.
В шоу "Маска" Цой выступал в костюме Льва. Он признавался, что хотел купить наряд, но он оказался ему не по карману.