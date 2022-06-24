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Анатолий Цой признался в любви Успенской - РИА Новости, 24.06.2022
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Шоубиз
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Анатолий Цой признался в любви Успенской
Анатолий Цой признался в любви Успенской - РИА Новости, 24.06.2022
Анатолий Цой признался в любви Успенской
Победитель первого сезона "Маски" Анатолий Цой рассказал о своем отношении к Любови Успенской. В скором времени у звезд должен выйти совместный трек. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:43
2022-06-24T17:43
шоубиз
знаменитости
любовь успенская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Победитель первого сезона "Маски" Анатолий Цой рассказал о своем отношении к Любови Успенской. В скором времени у звезд должен выйти совместный трек.Он добавил, что инициатива с дуэтом принадлежала певице, передает портал Teleprogramma.pro.Он отметил, что запись проходила у артистки дома. В композиции поется про Москву, настоящие чувства и эмоции.В шоу "Маска" Цой выступал в костюме Льва. Он признавался, что хотел купить наряд, но он оказался ему не по карману.
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знаменитости, любовь успенская, шоу-бизнес
17:43 24.06.2022
 
Анатолий Цой признался в любви Успенской

Певец Анатолий Цой признался в любви коллеге Любови Успенской

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец TSOY (Анатолий Цой)
Певец TSOY (Анатолий Цой) - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Победитель первого сезона "Маски" Анатолий Цой рассказал о своем отношении к Любови Успенской. В скором времени у звезд должен выйти совместный трек.

"Мы давно знакомы, у нас классные отношения, мы дружим. Я всегда называю Любу "Моя любовь", потому что невозможно не любить эту женщину", – сказал Цой.

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Певица Любовь Успенская
Он добавил, что инициатива с дуэтом принадлежала певице, передает портал Teleprogramma.pro.

"Она очень классная, интересная, порой безбашенная, очень молодая в душе, просто безумно энергичная. В общем, когда Люба предложила мне что-либо записать, то я ей ответил: "Я с удовольствием", – заявил артист.

Он отметил, что запись проходила у артистки дома. В композиции поется про Москву, настоящие чувства и эмоции.
В шоу "Маска" Цой выступал в костюме Льва. Он признавался, что хотел купить наряд, но он оказался ему не по карману.
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