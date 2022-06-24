https://ria.ru/20220624/tsoy-1797933467.html

Анатолий Цой признался в любви Успенской

Анатолий Цой признался в любви Успенской - РИА Новости, 24.06.2022

Анатолий Цой признался в любви Успенской

Победитель первого сезона "Маски" Анатолий Цой рассказал о своем отношении к Любови Успенской. В скором времени у звезд должен выйти совместный трек. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:43

2022-06-24T17:43

2022-06-24T17:43

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Победитель первого сезона "Маски" Анатолий Цой рассказал о своем отношении к Любови Успенской. В скором времени у звезд должен выйти совместный трек.Он добавил, что инициатива с дуэтом принадлежала певице, передает портал Teleprogramma.pro.Он отметил, что запись проходила у артистки дома. В композиции поется про Москву, настоящие чувства и эмоции.В шоу "Маска" Цой выступал в костюме Льва. Он признавался, что хотел купить наряд, но он оказался ему не по карману.

https://ria.ru/20220624/dobrovinskiy-1797808765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, любовь успенская, шоу-бизнес